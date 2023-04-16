Nisan ayında Süphan Dağı beyaza büründü | Video
Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4058 rakımlı Süphan Dağı, nisan ayında yeniden beyaza büründü.
Ünal Emen isimli vatandaş, ilçe merkezinin yeşile büründüğünü, ancak Süphan Dağı'nda kış mevsimi yaşandığını söyleyerek, "Beyaz örtü Süphan Dağı'na her zaman yakışıyor" dedi.
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