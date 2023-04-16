Nisan ayında Süphan Dağı beyaza büründü | Video 16.04.2023 | 09:40 Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4058 rakımlı Süphan Dağı, nisan ayında yeniden beyaza büründü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bölgede etkili olan sağanak yağışın yüksek rakımlı bölgelerde kar olarak düşmesi sonucu Süphan Dağı yeniden beyaza büründü. Bahar havasının yaşandığı Adilcevaz ilçesinin Süphan Dağı'yla bütünleşmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.Ünal Emen isimli vatandaş, ilçe merkezinin yeşile büründüğünü, ancak Süphan Dağı'nda kış mevsimi yaşandığını söyleyerek, "Beyaz örtü Süphan Dağı'na her zaman yakışıyor" dedi.