Nişana giden aile Yozgat’ta kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı | Video

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Adana’dan Tokat’ın Niksar ilçesine nişan için giden aile, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyü mevkiinde kaza yaptı. Aynı aileden 1 kişi öldü, 2’si ağır 6 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince yaralılar Sorgun ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Ailenin, sürücü Hüseyin İ'nin nişan töreni için Tokat'ın Niksar ilçesine gittikleri öğrenildi.