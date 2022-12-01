Nişandaki "Argo konuşma" kavgasında yumruklar havada uçuştu | Video

Aksaray’da nişanda erkek ve kız tarafının “Argo konuşma” kavgası sokağa taştı. Tekme ve yumdukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 gencin nişan merasimi için düğün salonunda buluşan erkek ve kız tarafı arasında taraflardan birinin argo konuşması nedeniyle tartışma çıktı. Düğün salonunda başlayan tartışma bir süre sonra alevlenerek kavgaya dönüşürken kavga sokağa da taştı. Erkek ve kız tarafları birbirine girerken, yumruk ve tekmelerin uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın büyümesi üzerine düğün salonu yetkilileri ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Yardım Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri de yetersiz kalınca olay yerine Çevik Kuvvet ekibi gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler 2 tarafı da ayırdı. 4 kişide darp sonucu yaralanmanın yaşandığı kavgada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Kavganın ardından nişan merasimi de son buldu.