Nişanlısı tarafından katledilen Nuray Demir’in mezarında hüzünlü bayram | Video

Antalya’da yaklaşık 4 ay önce 2 yıl önce eski nişanlısı Tamer Bektaş (30) tarafından boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray Demir’in annesi anne Fatmana Gül Konya’nın Beyşehir ilçesi Hüyük Değirmenli Mahalle Mezarlığı’nda kızını mezarını ziyaret etti. Kızının Ramazan Bayramını kutlayan acılı anne, “Her bayram sen gelir elimi öperdin. Bu gün ben senin mezarını toprağını öpüyorum canım kızım. Duy beni Nuray. Seni çok özledim” diyerek gözyaşı döktü. Annenin feryadı mezarlıkta bulunanları yüreklerini dağladı.

Antalya'da 18 Ocak 2022'de annesinin kuzeni Birol K'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, bu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği sırada 18 Mart günü eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında katledildi. Olayın ardından kaçan Bektaş, Demir'in cansız bedeninin otel çalışanları tarafından bulunmasının ardından kaçtığı Yalova'da polise teslim oldu ardından Antalya'ya getirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Antalya'da ifade veren Taner Bektaş ifadesinde, "Kendisi daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince boğazıma sarıldı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp Yalova'ya gittim. Daha sonra polise teslim oldu " dedi.

YÜZÜNDE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Korkunç cinayetin ardından Adi tıp Kurumu'nda Nuray Demir'in cesedinde yapılan incelemede ise yüzünde küçük kanamalar, boynunda morluklar tespit edildiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demir'in cenazesi ise memleketi Konya'da yakınları tarafından toprağa verildi.

KIZININ MEZARINA YAKIN OLMAK İSTEDİ

Cenazenin ardından acılı anne Fatmana Gül kızının mezarına yakın olmak istediği için yaşadığı eve dönmek istemedi. Bunun üzerine yakınları Antalya'daki evindeki eşyalarını toplamaya başladı. Teyze Nur Çevik, Nuray'ın eşyalarını toplarken duygusal anlar yaşadı. Nuray'ın olay günü çıkarttığı kıyafetleri koklayan Çevik, dolaba yapıştırılan aile fotoğrafını ise çıkarırken gözyaşını tutamadı. Nuray'ın yatağının başındaki duvarda yazan kendisini katleden eski nişanlısının ismi 'Taner' yazısı da arkadaşları tarafından

BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİ

Nuray Demir'in annesi anne Fatmana Gül Konya'nın Beyşehir ilçesi Hüyük Değirmenli Mahalle Mezarlığı'nda kızını mezarını bayram ziyaretinde bulundu. Kızının mezarındaki toprağına sarılan acılı anne Fatmaana Gül, "Her bayram sen gelir elimi öperdin. Bu gün ben senin mezarına gelip toprağını öpüyorum canım kızım. Duy beni Nuray. Seni çok özledim" diyerek gözyaşı döktü. Annenin feryadı mezarlıkta bulunanları yüreklerini dağladı. Anne yakınları yardımı ile güçlükle Nuray'ın mezarından kaldırıldı.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN MUCADELE EDECEĞİZ"

Katilin en ağır cezayı alması için uğraşacağını belirten teyze Nur Çevik, "O katilin en ağır cezayı alması için hukuk önündü mücadele edeceğiz. Bu işin peşini asla bırakmayacağız. Bir kravat takıp, 'Ben pişmanım' demesin. Ben çocuğuma verdiğim sözü bırakmayacağım. Bu kişinin en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Bizim çektiğimiz acıları biz biliriz. Anne kızını kaybettiği günden buyana gözyaşı döküyor" diye konuştu.

Teyze Nur Demir, Ramazan'da Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın davetine katılmıştı.