Nişantaşı boks ringine döndü | Video 05.04.2024 | 11:08 Şişli'de motosiklet sürücüsü ile kurye tekme tokat birbirine girdi. Olay yerindeki polislere aldırış etmeyen taraflar adeta boks ringindeymiş gibi kavgayı sürdürdü. Araya giren vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 17:45 sıralarında yaşandı. Nişantaşı'nda iddiaya göre aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü ile kurye küçük çaplı kaza yaptı. Kazanın ardından tartışmaya başlayan taraflar daha sonra tekme tokat kavgaya tutuştu. Bu sırada olay yerinde bulunan polislere bile aldırış etmeyen kişileri araya giren vatandaşlar ayırdı. Kısa süre sonra tekrar birbirine giren motosiklet sürücüsü ile kurye caddeyi adeta boks ringine çevirdi. Yine araya giren vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı. Yaşanan olayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.