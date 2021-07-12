Nişantaşı'nda iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga | Video

Nişantaşı'nda akşam saatlerinde iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi hastanelik olurken kavga sonrası kaçan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Nişantaşı Teşvikiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuştu.

KAVGADA 1 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi kafasına aldığı darbeler nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgaya tutuşan iki grubu ayırarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KAVGA SONRASI KAÇAN 1 KİŞİYİ POLİS YAKALADI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga sonrası kaçan şahıslardan birini cadde üzerinde bir süre kovaladıktan sonra yakalayarak gözaltına aldı. Kavgaya karışan ve arkadaşı yaralanan şahıslar ifade vermek üzere emniyete götürülürken polis ekipleri kavga sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.