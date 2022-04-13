Video Yaşam Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video
Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video

Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video

13.04.2022 | 11:14

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Nişantaşı'nda bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Zanlı kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandı ancak saldırgan onlara da silah çekerek ellerinden kaçtı. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin, zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

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Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 16.20 sıralarında Nişantaşı Matbaacı Osmanbey Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kişi sokak üzerindeki kaldırımda konuşmaya başladı. Daha sonra biri ayakkabısının bağcıklarını bağlamak için yere doğru eğildiğinde diğeri cebinden çıkardığı silahla ateş ederek onu yaraladı. Silahı ateşleyen şahıs kaçarken, kurşunun hedefi olan kişi yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

YAKALANDI, VATANDAŞLARA DA SİLAH DOĞRULTUP KAÇTI
Zanlının silahını ateşleyerek bir kişiyi yaraladıktan sonra kaçmaya başladığını gören bazı vatandaşlar onu durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 200 metre boyunca kovalanan zanlı, Hacı Mansur Sokak'ta yakalandı. İddiaya göre, o sırada birkaç vatandaş, zanlının belindeki silahı almaya çalıştı ancak başaramadı. Şüpheli bir anlık boşluktan faydalanarak silahına sarıldı ve kendisini yakalayan vatandaşlara doğrulttu. Ardından, elindeki silahla vatandaşları tehdit ederek oradan kaçtı.

ALACAK-VERECEK MESELESİ İDDİASI
Yaralının yabancı uyruklu olduğu ve iddiaya göre, vuran kişi ile aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu öğrenildi. Yaralı kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan kişinin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"BACAĞINA SIKIP KAÇMIŞ"
Olayın yaşandığı sokakta çalışan bir kişi, "Yaralamış, bacağına sıkıp kaçmış. Yerde yatıyordu. Hayati tehlikesi gözükmüyordu. Ambulans geldi ve götürdü. Polisler, olay yeri inceleme ekipleri geldi. İnceleme yaptılar. Sağdan soldan alacak-verecek meselesi olduğunu duyduk" dedi.

"BİR ANDA SİLAH SESİ GELDİ, ŞAŞIRDIK"
Sokak esnaflarından Rıdvan Duran, "Bir anda silah sesi geldi, ben de pasajdaydım hemen zıpladım dışarı çıktım. Zaten çay ocağında da işler biraz zayıftı. Herkes birden ayaklandı. Çıkıp baktık ve adamı yerde gördük, şaşırdık. Futbol oynadığım için biliyorum, adamın çapraz bağları kopmuş. Kurşun kemiğe mi girmiş, ne olmuş bilemiyorum. Türkçesi biraz zayıftı. Suriyeli olduğunu duyduk. Kimisi eniştesi, kimisi alacaklısı diyor. Bunlar tekstilciymiş. Bunları ilk defa gördüm, buradaki kimse onları tanımıyor" diye konuştu.

"HERKESE SİLAH ÇEKTİ"
Olayın yaşandığı esnada sokakta olduğunu söyleyen Sıla Bakan, "Onu vuran insan yan taraftaki sokaktan kaçıyordu. Onu yakalayıp dövdüler. Ama tekrar kaçtı. Herkese silah çekti, peşimden gelmeyin dedi. Yerde yatan adam için ise ambulansı aradık. Geldiler, kaldırdılar. Bunları gördük" şeklinde konuştu.

"50 KİŞİ ADAMA DALDI, BİRİ SİLAHINI ALAMADI"
Saldırganın yakalandığı sokakta çalışan Mehmet Sarrafoğlu o anları gördüğünü söyleyerek, "Vitrine çıkıp baktığımda, 50 kişinin adama daldığını gördüm. Ne olup bittiğini anlamak için dışarı çıkacaktım ki adamın silahını çektiğini gördüm. Silahını çekince herkes dağıldı. Arka sokakta bir adamı vurmuş ve kaçmış. Burada 50 kişi daldı, bir kişi belinden silahı alamadı. Adam yüzü gözü kan revan içinde kalktı, silahını çekti ve aşağıya doğru kaçıp gitti" ifadelerini kullandı.

"HERKES ONU DURDURMAYA ÇALIŞIYORDU"
Pencereden dışarıya baktığında gördüklerine inanmadığını söyleyen Elena Demirel, "Mağazanın içinde çalışıyordum. Bir ses geldi, cama bakayım dedim. Bir adam koşuyordu. Herkes onu durdurmaya çalışıyordu. Bu yöne doğru geliyordu. Sonra bir kadın onun peşinden koşmaya başladı. Ben de hırsızlık olayı sandım. Daha sonra bizim mağazanın karşısında ona biri vurdu ve yere yığıldı. O kız da gelip, onun cebinden bir şey almaya çalıştı ama ne olduğunu anlamadım. Daha sonra adam kalktı, kanlar içerisindeydi. Elinde tabanca gördüm. Herkes durdurmaya çalıştı. Polis çağırın dediler ama kimse bir şey yapamadı. Öylece koşup gitti" dedi.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sokaktaki kaldırımda duran iki kişinin konuştuğu, daha sonra birinin eğilerek ayakkabısının bağcıklarını bağladığı anlar görüldü. Görüntülerin devamında, ayakta bekleyen kişinin cebinden silah çıkardığı, eğilen adama ateş ettiği ve koşarak uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.

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