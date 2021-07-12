Normalleşmeyle birlikte Nemrut Krater Gölü’ne ziyaretçi akını | Video
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Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı.
Tatvan ilçe sınırlarında bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, normalleşmeden dolayı ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle hafta sonu yoğun ziyaretçi ağırlayan Nemrut Krater Gölü, doğasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. 2 bin 800 rakımda 13 kilometrekarelik yüz ölçümüyle bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, endemik bitki örtüsü ve doğal dokusuyla dünyanın sayılı güzellikleri arasında yer alan Nemrut Kalderası'na normalleşme ile beraber turist akını yaşanıyor. Tiyatro festivalleri, kamplar, yelken sporlarının yapıldığı Nemrut Krater Gölü, güzelliğiyle de hayran bırakıyor.