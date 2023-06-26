Video Yaşam Nurdağı’nda köy evleri villaları aratmıyor | Video
Nurdağı’nda köy evleri villaları aratmıyor | Video

Nurdağı’nda köy evleri villaları aratmıyor | Video

26.06.2023 | 10:54

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapılan köy evleri villaları aratmıyor.

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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yeniden inşa çalışması sürüyor. İlçede yapılan köy evleri görüntüsü, bahçesi ve çevresindeki ormanlarıyla villaları artmıyor.

İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmalar yoğun olarak sürüyor.

Köy Evleri Saha Şefi Hakan Bilir Nurdağı Mesthöyük'te kaba inşaatların bittiğini belirterek, "Köy evleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapı işleri genel müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Şuan bütün bölgede inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Mesthök köyündeyiz. Burada 17 köy evi var 3 tanesi teslim edildi diğerleri de bitme aşamasına geldi kaba inşaatı tamamen bitti şuan ince işlerdeyiz. İnşallah onlarda en kısa sürede teslim edilecek. Dünyada yapılmış en güvenli köy evleridir. En büyük depremlerde dahi bu binalarda çatlama olmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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