Video Yaşam Nusaybin ilçe merkezinde trafik kazası: 1 yaralı | Video
Nusaybin ilçe merkezinde trafik kazası: 1 yaralı | Video

Nusaybin ilçe merkezinde trafik kazası: 1 yaralı | Video

09.11.2021 | 21:40

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Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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