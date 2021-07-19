Nusaybin İpekyolu üzerinde trafik kazası: 1 ağır yaralı | Video

Mardin'in Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Nusaybin'e bağlı Yolbilen köyü mevki uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, ile seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak yol üzerine devrildi. Kazada tır hurdaya dönerken, tır sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.