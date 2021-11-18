Nusaybin İpekyolu’nda trafik kazası: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Nusaybin'e bağlı Girmeli Mahallesi mevki uluslararası ipek yolu üzerinde meydana geldi.

Nusaybin yönünden Cizre yönüne giden Ahmet Çoban yönetimindeki TIR ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun orta refuj bariyerlerini çarparak devrildi. Kazada sürücü Ahmet Çoban araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi Arama Kurtarma, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Arama Kurtarma ekipleri, sürücünün sıkıştığı araçtan kesici aletlerle demirler kesilerek kurtardı. Yaralı sürücü Çoban, Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uluslararası İpekyolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kazada hurdaya dönen TIR, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.