Video Yaşam Nusaybin İpekyolu’nda trafik kazası, traktör hurdaya döndü: 1 yaralı | Video
Nusaybin İpekyolu’nda trafik kazası, traktör hurdaya döndü: 1 yaralı | Video

Nusaybin İpekyolu’nda trafik kazası, traktör hurdaya döndü: 1 yaralı | Video

13.11.2022 | 13:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nusaybin İpekyolu’nda trafik kazası, traktör hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 00:13
Nusaybin İpekyolu’nda trafik kazası, traktör hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 13.11.2022 | 13:20
İstanbul’da suç örgütlerine operasyon | Video 00:31
İstanbul’da suç örgütlerine operasyon | Video 13.11.2022 | 11:29
Aranan Ceylan yakalandı! 33 aranma 130 yıl kesilmiş cezası var | Video 00:13
Aranan Ceylan yakalandı! 33 aranma 130 yıl kesilmiş cezası var | Video 13.11.2022 | 11:29
Esenyurt’ta yol verme kavgası kameraya yansıdı | Video 01:18
Esenyurt’ta yol verme kavgası kameraya yansıdı | Video 13.11.2022 | 11:32
Başkan Erdoğan’ın bahsettiği ’moringa’ böyle üretiliyor | Video 08:36
Başkan Erdoğan'ın bahsettiği 'moringa' böyle üretiliyor | Video 13.11.2022 | 11:32
Kuyumcuda el çabukluğu ile soygun kamerada | Video 01:42
Kuyumcuda el çabukluğu ile soygun kamerada | Video 13.11.2022 | 11:33
Kırmızı ışıkta geçen otomobil, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak böyle kaçtı | Video 03:06
Kırmızı ışıkta geçen otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak böyle kaçtı | Video 13.11.2022 | 11:33
Küçükçekmece’de yasa dışı silah imalathanesine operasyon | Video 02:21
Küçükçekmece'de yasa dışı silah imalathanesine operasyon | Video 13.11.2022 | 11:33
Dolabın altında kaldı, itfaiye ekipleri merdivenle balkondan girip kurtardı | Video 03:49
Dolabın altında kaldı, itfaiye ekipleri merdivenle balkondan girip kurtardı | Video 13.11.2022 | 09:52
Villa değil uyuşturucu serası | Video 04:34
Villa değil uyuşturucu serası | Video 13.11.2022 | 09:35
Pencereden düşen köpeği böyle yakaladı | Video 02:22
Pencereden düşen köpeği böyle yakaladı | Video 13.11.2022 | 09:35
Konya’da patlayan LPG tankının iş yeri kapısını yerinden söktüğü anlar kameraya yansıdı | Video 03:39
Konya’da patlayan LPG tankının iş yeri kapısını yerinden söktüğü anlar kameraya yansıdı | Video 13.11.2022 | 06:42
Kağıthane’de kırmızı ışıkta bekleyen lüks araca kanlı pusu | Video 03:00
Kağıthane’de kırmızı ışıkta bekleyen lüks araca kanlı pusu | Video 13.11.2022 | 06:13
Almanya’da hastanede yatan Türk vatandaşı genç kız ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi | Video 01:45
Almanya'da hastanede yatan Türk vatandaşı genç kız ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi | Video 13.11.2022 | 06:42
Meksika’da 3 kişi öldürüldü, çok sayıda araç ateşe verildi | Video 00:45
Meksika’da 3 kişi öldürüldü, çok sayıda araç ateşe verildi | Video 12.11.2022 | 22:04
Takı kavgası yüzünden 1 kişinin öldüğü olayın ardından iki aile barıştı | Video 07:28
Takı kavgası yüzünden 1 kişinin öldüğü olayın ardından iki aile barıştı | Video 12.11.2022 | 16:24
Kaynak yaparken yünler tutuştu, depo kullanılamaz hale geldi | Video 02:35
Kaynak yaparken yünler tutuştu, depo kullanılamaz hale geldi | Video 12.11.2022 | 16:04
Esenyurt’ta isyan ettiren karar! Aleyna ölüm kalım savaşı veriyor, ehliyetsiz sürücü ise serbest! | Video 08:25
Esenyurt'ta isyan ettiren karar! Aleyna ölüm kalım savaşı veriyor, ehliyetsiz sürücü ise serbest! | Video 12.11.2022 | 16:02
Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:45
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 12.11.2022 | 15:43
Odunlukta başlayan yangın eve sıçradı, tartışma ve gözyaşı kameraya böyle yansıdı | Video 01:42
Odunlukta başlayan yangın eve sıçradı, tartışma ve gözyaşı kameraya böyle yansıdı | Video 12.11.2022 | 15:35

Mardin’in Nusaybin uluslararası İpekyolu üzeri otogar kavşağında TIR ile traktörün karıştığı trafik kazasından traktör hurdaya dönerken sürücüsü 1 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Mardin'İn Nusaybin uluslararası İpekyolu üzeri otogar kavşağında meydana gelen kazada, kullanıcıların ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR ile traktörün karıştığı trafik kazasında traktör ikiye bölünerek hurdaya dönmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Nusaybin İpekyolu'nda trafik kazası, traktör hurdaya döndü: 1 yaralı | Video

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralı traktör sürücüsü ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uluslararası İpekyolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaza sonrası bölgeye çağırılan vinç ve kurtarıcı yardımıyla hurdaya dönen traktör kaza yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA