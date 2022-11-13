Mardin’in Nusaybin uluslararası İpekyolu üzeri otogar kavşağında TIR ile traktörün karıştığı trafik kazasından traktör hurdaya dönerken sürücüsü 1 kişi yaralandı.

Mardin'İn Nusaybin uluslararası İpekyolu üzeri otogar kavşağında meydana gelen kazada, kullanıcıların ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR ile traktörün karıştığı trafik kazasında traktör ikiye bölünerek hurdaya dönmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Nusaybin İpekyolu'nda trafik kazası, traktör hurdaya döndü: 1 yaralı | Video

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralı traktör sürücüsü ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uluslararası İpekyolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaza sonrası bölgeye çağırılan vinç ve kurtarıcı yardımıyla hurdaya dönen traktör kaza yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.