Video Yaşam Nusaybin'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Nusaybin'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Nusaybin'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

22.04.2023 | 10:43

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

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Mardin'in Nusaybin ilçe merkezi Lozan Caddesi Köy Garajı mevkiinde saat 22:00 sıralarında meydana gelen olayda bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Ahmet Bilek (18) ve Abdurrahman A. ağır yaralandı. Saldırıyı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen Ahmet Bilek (18) hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken bıçaklı saldırıda yaralanan Abdurrahman A. ise yapılan ilk müdahalesinden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis tarafından soruşturma başlatıldı

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