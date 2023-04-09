Video Yaşam Nusaybin’de camii minaresine isabet eden yıldırımın patlama anı güvenlik kamerasında! | Video
Nusaybin’de camii minaresine isabet eden yıldırımın patlama anı güvenlik kamerasında! | Video

Nusaybin’de camii minaresine isabet eden yıldırımın patlama anı güvenlik kamerasında! | Video

09.04.2023 | 16:44

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki gün önce akşam teravih namazı sırasında camii minaresine isabet eden yıldırımın düşme anı güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

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Mardin'in Nusaybin Yeşilkent Mahallesi Hacı Hedle Camisinde 2 gün önce akşam saat 20.46 sıralarında meydana gelen olayda Camii minaresine düşen yıldırım güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Yıldırım, düşmeden önce küçük bir kızın babasını çağırmak için camii merdivenlerinden çıkarken patlamayla birlikte büyük bir patlamayla yere düşen alev görülürken camii elektrikleri kesildiği görüntülere yansıdı. Yıldırım düştüğü anda büyük patlama sesi tüm Nusaybin ilçesinden duyularak paniğe neden oldu.

Camide teravih namazı kılan cemaat büyük bir gürültüyle gelen patlama sesi duyan cemaat panikle dışarıya koşarak ne olduğuna bakmaya gittiler.
Patlamanın nedeni cami minaresine isabet eden bir yıldırım olduğunu öğrenince rahat bir nefes alındı.

Camii minaresinde yıldırım savar kurulmuş olması nedeniyle minarede herhangi bir hasar oluşmaması da büyük bir faciadan dönülmüş oldu. İlerleyen saatlerde yaptığımız paylaşımla patlama nedeni yıldırımın camii minaresine isabet ettiği ve patlama nedeni bundan kaynaklandığını duyurmamızla vatandaş rahat bir nefes aldı.

Hacı Hedle Camisinin minaresine isabet eden yıldırımın yüksek bir elektrik enerjisi üretmesi nedeniyle caminin elektronik ses sistemleri, dijital saati ve o bölgedeki bazı iş yerlerin dijital reklam panosu ve sokak lambaların patlamadan etkilenerek yandığı bildirildi.

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