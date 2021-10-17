Nusaybin'de evin avlusuna giren hırsız güvenlik kameralarına böyle yansıdı | Video

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, gece saatlerinde duvarın üzerinden atlayarak bir evin avlusuna giren hırsız, evdeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesinde saat 02.00 sıralarında duvardan atlayarak hırsızlık amacıyla bir evin avlusuna giren şahıs evin güvenlik kameralarına yansıdı. Ev sahibi, hırsızın evin giriş kapısı önündeki bir çift ayakkabı ve avludaki inşaat malzemelerini çaldığını söyledi. Aynı bölgede başka bir eve giren hırsız veya hırsızlar, inşaatta bulunan elektrik kablolarını çaldıkları bildirildi. Hırsızlık olaylarıyla ilgili ev sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri soruşturma başlatıldı.