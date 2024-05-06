Nusaybin’de iş yerine silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şüpheli yakalandı | Video
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş yerine silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş ekipleri, Nusaybin'de başlattıkları takibi, il merkezine kadar sürdürerek F.A., İ.A., F.A., Ş.A. isimli şüphelileri, Cumartesi akşamı yakaladı. Şüpheliler ile birlikte 1 adet pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyet işlemleri sürüyor.
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