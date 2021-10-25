Video Yaşam Nusaybin'de kavga: Bıçaklar çekildi, araba yakıldı!
Nusaybin'de kavga: Bıçaklar çekildi, araba yakıldı!

Nusaybin'de kavga: Bıçaklar çekildi, araba yakıldı!

25.10.2021 | 11:54

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı, bir araç ise ateşe verilerek yakıldı.

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