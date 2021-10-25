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OTOMATİK OYNAT
03:04
Trabzon'da oda başkanının iş yerine silahlı saldırı | Video 25.10.2021 | 13:32
01:23
Eşi barışma teklifini reddedince kendisini vurdu | Video 25.10.2021 | 13:31
02:08
Bayburt’un yüksek kesimleri beyaza büründü 25.10.2021 | 13:27
02:29
02:01
Büyükçekmece’de korkutan kaza: 1 yaralı 25.10.2021 | 13:01
02:51
01:01
Soba dumanını yangın sandılar 25.10.2021 | 12:59
00:38
Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı 25.10.2021 | 12:58
02:16
Park halindeki otomobilde ölü bulundu 25.10.2021 | 11:46
10:05
01:17
Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu 25.10.2021 | 12:27
03:25
01:53
Kandil'den HDP'ye mektup! 'Seçimin ilk turunda kendi adayınızı belirleyin' 25.10.2021 | 12:09
04:49
01:08
Nusaybin'de kavga: Bıçaklar çekildi, araba yakıldı! 25.10.2021 | 11:54
03:02
Bakan Soylu duyurmuştu! Dev uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 25.10.2021 | 11:42
07:33
200 liraya, Whatsapp ile sahte PCR testi! E-nabız'a bile düştü | Video 25.10.2021 | 11:14
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Öfke kontrolünü kaybetti...Tartıştığı adamın kardeşini öldürdü! 25.10.2021 | 11:22
02:36
Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram... 25.10.2021 | 11:11
Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı, bir araç ise ateşe verilerek yakıldı.