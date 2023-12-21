Nusaybin’de motosiklet sürücüsü 13 yaşındaki çocuğa çarptı! 2 yaralı | Video
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ve sürücü yaralandı.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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