Nusaybin’de sulama kanalına düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı | Video

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşerek mahsur kalan inek boğulmak üzereyken kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Mardin'in Nusaybin'e bağlı Gürün köyü mevkisinde Ahmet Elmas'ın sahip olduğu inek sulama kanalı kenarında otlarken dengesini kaybeden inek kanala düştü.

Elmas, bir süre sonra ineğinin kanala düşmüş hâlde buldu. Boğulmak üzere olan ineğinin kurtarılması için Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı 112 Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Kısa sürede Bölgeye giden Arama Kurtarma ekipleri suya girerek ineğin beline bağladığı ip ile sudan çekilerek kurtarıldı. Kurtarılan inek suyun içinde yorgun düşmesi nedeniyle kurtarıldıktan sonra kalmayınca bir süre yerde yatarak dinlendi.

İneğinin ölmeden kurtarılmasına sevinen Elmas, İtfaiye ekiplerine teşekkür etti.