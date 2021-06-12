Video Yaşam O görüntüler ortaya çıktı! Ukraynalı model rezidansa böyle girdi | Video

O görüntüler ortaya çıktı! Ukraynalı model rezidansa böyle girdi | Video

O görüntüler ortaya çıktı! Ukraynalı model rezidansa böyle girdi | Video
12.06.2021 | 18:03

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Ukraynalı fotomodel anzelika Srabiants (33) ölümünden dakikalar önce rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

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Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düştü. Olayla ilgili Burak Ercan tutuklandı. Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ölümünden dakikalar önce Ercan ile rezidansa girdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ercan kapıyı açtıktan sonra kısa süre Srabiants'ı bekliyor. Srabiants, binaya ayakkabısız girerken Ercan asansöre yöneliyor. Srabiants ve Ercan asansöre binerek kata çıkıyor.

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