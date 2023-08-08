“O ölürse ben de ölürüm” dediği eşiyle yan yana defnedildi | Video
Gümüşhane’de hayatını kaybeden Zehra Altıparmak ve eşinin ölümüne dayanamayarak intihar eden köy korucusu Hüseyin Altıparmak’ın cenazeleri bugün Gümüştuğ Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.
İncelenmek üzere Trabzon Adli Tıp'a gönderilen çiftin cenazeleri bugün sabah saatlerinde Gümüştuğ Köyü'ne getirildi. Hüseyin Altıparmak'ın köy korucusu olması nedeniyle köyde jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.
Acı olayın ardından hayatını kaybeden çift için Gümüştuğ Köyü'nde ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya, Kürtün Kaymakamı Torul Kaymakam Vekili Okan Dağlı, çiftin 3 oğlundan 2'si Uğur ve Osman Altıparmak, akrabaları ve köy sakinleri katılırken diğer çocukları Ufuk Altıparmak yurtdışında olduğu için cenaze namazına katılamadı.
Köyde kılınan cenaze namazının ardından, acı olayda hayatını kaybeden köy korucusu Hüseyin Altıparmak ve eşi Zehra Altıparmak Gümüştuğ köyü mezarlığına defnedildi.
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