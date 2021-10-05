Video Yaşam O tır sürücüsü kendini savundu "Uyuyakalmadım! Hayvanlar huysuzlanınca TIR yan yattı" | Video
O tır sürücüsü kendini savundu

O tır sürücüsü kendini savundu "Uyuyakalmadım! Hayvanlar huysuzlanınca TIR yan yattı" | Video

05.10.2021 | 16:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zonguldak’ta koruma altındaki ayıyı vurup derisini yüzen muhtar ve kardeşine 60 bin TL ceza 02:25
Zonguldak'ta koruma altındaki ayıyı vurup derisini yüzen muhtar ve kardeşine 60 bin TL ceza 05.10.2021 | 14:39
Öz oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı | Video 01:56
Öz oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı | Video 05.10.2021 | 16:36
O tır sürücüsü kendini savundu Uyuyakalmadım! Hayvanlar huysuzlanınca TIR yan yattı | Video 02:49
O tır sürücüsü kendini savundu "Uyuyakalmadım! Hayvanlar huysuzlanınca TIR yan yattı" | Video 05.10.2021 | 16:36
Denizli’de silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralı 02:34
Denizli'de silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralı 05.10.2021 | 16:18
Ataşehir’de polisle pazarlık yapan değnekçiler kıskıvrak yakalandı | Video 00:35
Ataşehir’de polisle pazarlık yapan değnekçiler kıskıvrak yakalandı | Video 05.10.2021 | 15:53
İstanbul Arnavutköy’de korku dolu anlar! Polis baltalı, satırlı saldırganı böyle etkisiz hale getirdi... 05:58
İstanbul Arnavutköy'de korku dolu anlar! Polis baltalı, satırlı saldırganı böyle etkisiz hale getirdi... 05.10.2021 | 15:50
İznik’te Romalı komutan ve eşine ait olduğu iddia edilen 2 lahit bulundu | Video 03:00
İznik'te Romalı komutan ve eşine ait olduğu iddia edilen 2 lahit bulundu | Video 05.10.2021 | 15:32
Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı | Video 02:19
Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı | Video 05.10.2021 | 15:32
İstanbul’da Topkapı - Mescid-i Selam tramvayı yolda kalınca yolcular raylarda böyle yürüdü! 00:50
İstanbul'da Topkapı - Mescid-i Selam tramvayı yolda kalınca yolcular raylarda böyle yürüdü! 05.10.2021 | 14:40
Hande Erçel, lüks villasındaki giyinme odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı | Video 00:36
Hande Erçel, lüks villasındaki giyinme odasından paylaştı, sosyal medyayı salladı | Video 05.10.2021 | 15:18
SON DAKİKA: Müge Anlı’da canlı yayında Şen kardeşler cinayeti ile ilgili şok iddia Bir erkekle yakaladım 04:40
SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında Şen kardeşler cinayeti ile ilgili şok iddia "Bir erkekle yakaladım" 05.10.2021 | 14:59
Ataşehir’de İSKİ çalışması sırasında boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı | Video 02:32
Ataşehir'de İSKİ çalışması sırasında boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı | Video 05.10.2021 | 14:35
Halk otobüsündeki tartışma, yumruklu saldırıya dönüştü | Video 06:04
Halk otobüsündeki tartışma, yumruklu saldırıya dönüştü | Video 05.10.2021 | 14:15
Şarkıcı İrem Derici kendisine hakaret edeni affetmedi | Video 00:52
Şarkıcı İrem Derici kendisine hakaret edeni affetmedi | Video 05.10.2021 | 14:27
Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı | Video 02:44
Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı | Video 05.10.2021 | 14:15
İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılarına operasyon: 31 gözaltı 01:20
İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılarına operasyon: 31 gözaltı 05.10.2021 | 14:04
Uçak mühendisi genç kaza kurbanı oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu 02:55
Uçak mühendisi genç kaza kurbanı oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu 05.10.2021 | 14:24
Adana’da tabancayla 3 kişinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı 01:57
Adana'da tabancayla 3 kişinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı 05.10.2021 | 12:26
Sahte alkol deposuna polis baskını | Video 01:23
Sahte alkol deposuna polis baskını | Video 05.10.2021 | 13:11
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın kamerada | Video 02:29
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın kamerada | Video 05.10.2021 | 12:51

Bursa'da 1 kişinin hayatını kaybedip 2 kişininde ağır yaralandığı büyükbaş hayvan taşıyan tırla otomobilin karıştığı kazayla ilgili dava görülmeye başlandı. Kazada ihmali bulunduğu gerekçesiyle hakkında taksirle adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan tır sürücüsü H.G. kurban bayramı öncesi hiç durmadan hayvan taşıdığını o günde pandemi sebebiyle işten çıkarılma korkusuyla yola çıktığını, araçta 2 kat yüklü 30-35 adet büyükbaş hayvanın rampa aşağı inerken huysuzluk yaptığını bunun neticesinde tırın direksiyon hakimiyetini kaybedip yan yattığını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kaza, 18 Haziran´da Kestel ilçesi Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Afyon'dan Bursa'ya kurbanlık götüren H.G.(40) yönetimindeki TIR, Turanköy Mahallesi girişinde, kontrolden çıkıp devrildi. Arkadan gelen Yusuf Şal (36) yönetimindeki otomobil, devrilen TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Şal öldü, yanındaki eşi Türkan (35) ve 1 yaşındaki kızı Ayla Şal ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan anne ve kızıyla TIR şoförü, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan TIR şoförü H.G., gözaltına alındı. H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"TELEFON FENERİYLE OTOMOBİLİ DURDURMAYA ÇALIŞTIM AMA OLMADI"
Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında `taksirle adam öldürmeye sebep olmak´ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık H.G.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya H.G., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Çalıştığı şirkette canlı hayvan taşımacılığı yaptığını belirten Gönül, kazayı şöyle anlattı:

"Şirkette şoför olarak çalışıyordum. Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk vardı ve sürekli yoldaydım. Son seferde patron aradı ve Afyon´dan Bursa istikametine hayvan taşınacağını söyledi. 'Hayvanların mecbur gitmesi lazım' deyince pandemi döneminde işten çıkarılma korkusuyla yola çıktım. Araçta çift katlı 30-35 civarında büyükbaş hayvan yüklüydü. İnegöl rampasını inerken hayvanlar huysuzlaşmaya başladı. Son virajda huysuzlaşmaları arttı. TIR´ın direksiyon hakimiyetini toparlayamadım. Araç sağ tarafa yattığı için metrelerce sürüklendim. 45 dakika içinde araçtan dışarı çıktıktan sonra araçtan kopan yangın tüpünün kutusunu reflektör amaçlı, yol kenarındaki dubalardan da 2 tane alıp yol önlemini aldım. Telefonun feneriyle aracı ne kadar durdurmaya çalışsam da durmasını sağlayamadım. Kendimi, sol tarafa atarak kurtardım. Bilincim yerindeydi. Dubaları koymamla aracın gelmesi saniyelik bir olay oldu. Kaza öncesi uyuklamadım. Tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, eksik evrakların toplanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA