Video Yaşam Ödüllü motosiklet yarışçısının öldürüldüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
Ödüllü motosiklet yarışçısının öldürüldüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

Ödüllü motosiklet yarışçısının öldürüldüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

05.12.2022 | 10:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manken Özge Ulusoy’un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 01:27
Manken Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 05.12.2022 | 08:45
Özel düzenek kurulan evlere operasyon: Uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı | Video 01:49
Özel düzenek kurulan evlere operasyon: Uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı | Video 05.12.2022 | 11:41
Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 00:15
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 05.12.2022 | 11:35
Şanlıurfa’daki patlamada flaş gelişme! | Video 01:18
Şanlıurfa'daki patlamada flaş gelişme! | Video 05.12.2022 | 10:25
Müge Anlı’ya Altın Kelebek’ten en iyi kadın sunucu ve en iyi gündüz kuşağı programı ödülü! | Video 11:33
Müge Anlı'ya Altın Kelebek’ten "en iyi kadın sunucu ve en iyi gündüz kuşağı programı" ödülü! | Video 05.12.2022 | 11:15
Ödüllü motosiklet yarışçısının öldürüldüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:19
Ödüllü motosiklet yarışçısının öldürüldüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.12.2022 | 10:56
Tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:50
Tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.12.2022 | 10:56
Asker eğlencesinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 00:21
Asker eğlencesinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 05.12.2022 | 10:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 11:33
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 05.12.2022 | 11:06
Diyarbakır’da tacizciye meydan dayağı | Video 00:42
Diyarbakır’da tacizciye meydan dayağı | Video 05.12.2022 | 10:56
Son Dakika: Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:37
Son Dakika: Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 05.12.2022 | 10:38
Fatih’te döverek öldürülen adamın katil zanlıları yakalandı | Video 01:36
Fatih'te döverek öldürülen adamın katil zanlıları yakalandı | Video 05.12.2022 | 10:09
Kamyonetin çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu | Video 00:44
Kamyonetin çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu | Video 05.12.2022 | 09:57
Alibeyköy’de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada | Video 00:31
Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada | Video 05.12.2022 | 09:57
Kağıthane’de lüks araca silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı: 8 gözaltı | Video 06:55
Kağıthane'de lüks araca silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı: 8 gözaltı | Video 05.12.2022 | 09:01
SON DAKİKA: İETT Otobüsü ile Tramvay çarpıştı: Yaralılar var! İşte olay yerinden ilk görüntüler... | Video 07:39
SON DAKİKA: İETT Otobüsü ile Tramvay çarpıştı: Yaralılar var! İşte olay yerinden ilk görüntüler... | Video 05.12.2022 | 09:34
Hastanede çıkan yangın korkuttu: 8 hasta dumandan etkilendi | Video 04:42
Hastanede çıkan yangın korkuttu: 8 hasta dumandan etkilendi | Video 05.12.2022 | 08:47
Cadde ortasında bacağından bıçaklandı, can havliyle kaçıp esnaftan yardım istedi | Video 01:24
Cadde ortasında bacağından bıçaklandı, can havliyle kaçıp esnaftan yardım istedi | Video 05.12.2022 | 08:47
Esenler’de şakalaşma cinayeti! 17 yaşındaki genç öldü | Video 02:26
Esenler'de "şakalaşma" cinayeti! 17 yaşındaki genç öldü | Video 02.12.2022 | 14:24
Kartal’da park halindeki tırın deposundan 600 litre mazot çaldılar! 13 bin TL’lik mazot hırsızlığı kamerada | Video 02:13
Kartal’da park halindeki tırın deposundan 600 litre mazot çaldılar! 13 bin TL’lik mazot hırsızlığı kamerada | Video 02.12.2022 | 13:41

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen lüks otomobile yönelik motosikletle gelen maskeli iki kişilerce gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren Bayram Diril cinayetinin failleri yakalandı. Tetikçiler de dahil 8 şüpheli, İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan ödüllü motosiklet yarışçısına düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, cinayet, 12 Kasım tarihinde saat 23.45 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana gelmiş, 34 DFJ 149 plakalı araçla seyir halinde olan Bayram Diril, kırmızı ışıkta durduğu sırada otomobile motosikletle yanaşan kar maskeli iki kişi kurşun yağdırmıştı.

Kurşunların hedefi olan Bayram Diril yaralı olarak kaçmaya çalışmış, otomobille karşı şeride geçerek refüjde durabilmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayram Diril, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kanlı saldırıda yaşamını yitiren Diril'in Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen bazı yarışmalarda ödül aldığı ve motosiklet yarışçısı olduğu öne sürülürken, 12 Kasım'daki olayın ardından çok yönlü çalışma gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak cinayetin faillerini araştırdı. Kamera kayıtlarından 8 şüpheli şahsın silahlı saldırıya karıştığı tespit edildi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için 30 Kasım'da İstanbul, Amasya, Bursa ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde saldırıya bizzat katılan S.Ç. ve M.K. isimli şüpheliler de dâhil 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 68 mermi ele geçirildi.

CİNAYET ANI KAMERADA
Gözaltına alınarak Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen zanlılar, daha sonra mahkemeye çıkarıldı. Önceki gün adli makamlara sevk edilen zanlıların 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Olaya dolaylı yoldan katıldığı sanılan 3 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uyarınca salıverildiği öğrenildi.
Öte yandan motosikletli silahlı saldırganların gerçekleştirdiği cinayet anı KGYS kameralarına da yansıdı. Eylemi gerçekleştiren iki tetikçinin, gece saatlerinde kırımızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücü koltuğundaki Bayram Diril'e motosikletle yaklaştığı ve ateş açtıkları, ardından da araçtan inerek saldırıya devam ettikleri görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA