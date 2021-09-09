Ödüllü müzede harman coşkusu!
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Bayburt’tun Beşpınar(Loru) köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde harman coşkusu yaşanıyor. Köy hayatının ve bütün diğer folklorik unsurların canlı olarak yaşatıldığı müzede geçtiğimiz hafta başlayan “Harman Şenliği” bütün coşkusuyla devam ediyor.