Ödüllü müzede harman coşkusu!

Bayburt’tun Beşpınar(Loru) köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde harman coşkusu yaşanıyor. Köy hayatının ve bütün diğer folklorik unsurların canlı olarak yaşatıldığı müzede geçtiğimiz hafta başlayan “Harman Şenliği” bütün coşkusuyla devam ediyor.