Video Yaşam Ödüllü müzede harman coşkusu!

Ödüllü müzede harman coşkusu!

Ödüllü müzede harman coşkusu!
09.09.2021 | 12:48

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Bayburt’tun Beşpınar(Loru) köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde harman coşkusu yaşanıyor. Köy hayatının ve bütün diğer folklorik unsurların canlı olarak yaşatıldığı müzede geçtiğimiz hafta başlayan “Harman Şenliği” bütün coşkusuyla devam ediyor.

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