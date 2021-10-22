Odun keserken uçuruma düşen kişi kurtarıldı

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Artvin’de kışlık odun ihtiyacı yaparken uçuruma düşen ve yaralanan İbrahim Uğur (55) AFAD ve Jandarma ekiplerince bulunduğu yerden yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Olay dün gece saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Ortaköy köyü Ecvanta Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kışlık odun ihtiyacı yapmak için oğluyla birlikte ormanlık alanda çalışan İbrahim Uğur, dengesini kaybederek 300 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralandı. Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri geldi.
AFAD ekipleri özel istasyon kurarak vinç yardımıyla yaralı adamın yanına indi. Sedyeye konulan kişi vatandaşların yardımıyla AFAD ve Jandarma ekiplerince yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmanın ardından güvenli bölgeye çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tedavisi için Artvin Devlet Hastanesine götürülen vatandaşın durumun iyi olduğu öğrenildi.