Odun yüklü kamyona çarpan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti | Video
Antalya’da odun yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
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