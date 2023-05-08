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Odun yüklü kamyona çarpan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti | Video

Odun yüklü kamyona çarpan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti | Video

08.05.2023 | 12:53

Antalya’da odun yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Antalya - Alanya D-400 karayolu Gebiz Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da çiftçilik yapan Serdal Gök(39) yönetimindeki 07 YPY 63 plakalı ticari araç odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri sürücü Serdal Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen araçtan çıkartılan Gök'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Serdal Gök'ün çiftçilik yaptığı ve ilçenin sevilen kişilerinden olduğu öğrenildi.

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