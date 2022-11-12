Odunlukta başlayan yangın eve sıçradı, tartışma ve gözyaşı kameraya böyle yansıdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:35
Kaynak yaparken yünler tutuştu, depo kullanılamaz hale geldi | Video 12.11.2022 | 16:04
08:25
00:45
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 12.11.2022 | 15:43
01:42
01:00
Narkotik köpeği Atena 23 kilo uyuşturucu buldu | Video 12.11.2022 | 14:38
00:05
01:41
Elazığ’da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı | Video 12.11.2022 | 11:47
03:00
Alkollü çıkmamak için dakikalarca su içti, 1,34 promil alkollü çıktı | Video 12.11.2022 | 11:47
02:21
Diyarbakır’da alüminyum fabrikasında patlama: 1’i ağır 4 yaralı | Video 12.11.2022 | 11:28
01:30
Turistleri soyan 'Tantanacı Yaren' yakalandı | Video 12.11.2022 | 11:16
00:24
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu... Veresiye defteriyle yakalandı | Video 12.11.2022 | 10:58
01:33
00:57
Rögar kapağını çalmak isteyen hırsız, rögar çukuruna düştü | Video 12.11.2022 | 10:58
01:07
03:02
Nemrut Kalderası beyaza büründü | Video 12.11.2022 | 10:02
01:51
Aynı noktada 2 saat arayla 2 trafik kazası güvenlik kamerasında | Video 12.11.2022 | 09:47
01:43
Silahla kendini eve kilitleyen şahıs 4 saatte ikna edildi | Video 12.11.2022 | 09:31
02:27
Malatya’da kavga ihbarına giden polis bacağından vuruldu | Video 12.11.2022 | 09:31
48:16
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'e özel açıklamalar | Video 11.11.2022 | 22:27
00:18
İstanbul'da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar... 11.11.2022 | 21:46
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde odunlukta çıkan yangın eve sıçradı. Yangın nedeniyle üzücü ve gergin anlar kameraya yansıdı.
Yangın sonucu odunların bulunduğu yapı tamamen küle dönerken, evin çatısı da kullanılamaz hale geldi. Polis tarafından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Öte yandan olay yerine gelen ikamet sakini Mustafa Seyhan ile yakını arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yanan ikamet sakininin komşusu da gözyaşlarına hakim olamadı. Yangına üzülen kadını komşuları teselli etti.