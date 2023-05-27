Video Yaşam Off -road aracı takla attı! Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı | Video
Off -road aracı takla attı! Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı | Video

Off -road aracı takla attı! Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı | Video

27.05.2023 | 13:38

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kavşakta otomobil ile çarpışan off-road takla attı. Şehrin göbeğinde meydana gelen kazayı gören vatandaşlar, araç içerisinde sıkışan yaralı için seferber oldu. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı sıkıştığı yerden kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 11.45 sıralarında Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde DSİ kavşağı olarak bilinen bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki off-road aracı ile H.K. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan off-road aracı takla attı. Ters dönen araç içerisinde sürücü sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için vatandaş ve ekipler seferber oldu. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı K.K. hastaneye kaldırıldı Yaşanan kaza sonrası şehrin önemli noktalarından biri olan kavşakta trafik durdu. Araçların çekilmesinin ardından polis ekipleri trafiği açarak araç geçişini tekrar sağladı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"KAZAYI GÖRÜNCE HEMEN KOŞTUK"
Meydana gelen kazayı anlatan Nejat Babacan isimli vatandaş, "Beyaz otomobile vurunca, cip savruldu. İki teker üzerine kalktı, yol kenarındaki kaldırıma vurunca ters döndü. Biz de hemen koştuk. 10-15 dakika kadar konuştuk. Ayaklarını oynatabiliyordu, konuşabiliyordu. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Ayak kısmının sıkıştığını söyledi o esnada bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü çıkardılar. Durumu iyi" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Off -road aracı takla attı! Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı | Video 02:22
Off -road aracı takla attı! Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı | Video 27.05.2023 | 13:38
Akıl almaz tuzakla dolandırdılar… 923 bin lira kaptırdı! | Video 00:36
Akıl almaz tuzakla dolandırdılar… 923 bin lira kaptırdı! | Video 27.05.2023 | 13:10
7 katlı binanın çatısına çıktı, eski eşiyle görüşebilmek için 3,5 saat korku dolu anlar yaşattı | Video 03:12
7 katlı binanın çatısına çıktı, eski eşiyle görüşebilmek için 3,5 saat korku dolu anlar yaşattı | Video 27.05.2023 | 12:53
Silivri’de vahşet! Annesi, ablası ve komşusunu öldürdü! | Video 00:54
Silivri'de vahşet! Annesi, ablası ve komşusunu öldürdü! | Video 27.05.2023 | 12:30
Kavgada 1 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı; o kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:58
Kavgada 1 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı; o kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.05.2023 | 12:31
Kaçak göçmenlerle suçüstü yakalandılar | Video 00:25
Kaçak göçmenlerle suçüstü yakalandılar | Video 27.05.2023 | 12:01
İstanbul’da korkunç cinayet kamerada: Kasklı gence kurşun yağdırıp öldürdüler | Video 01:15
İstanbul’da korkunç cinayet kamerada: Kasklı gence kurşun yağdırıp öldürdüler | Video 27.05.2023 | 11:51
Medresede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi | Video 00:40
Medresede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi | Video 27.05.2023 | 11:51
Hem hırsızı yakaladılar hem aracı bulup sahibine teslim ettiler... | Video 00:50
Hem hırsızı yakaladılar hem aracı bulup sahibine teslim ettiler... | Video 27.05.2023 | 11:49
Ortadoğu ve Orta Asya’da yaşayan Kocabaş Yılanı, Tunceli’de görüntülendi | Video 00:47
Ortadoğu ve Orta Asya’da yaşayan Kocabaş Yılanı, Tunceli'de görüntülendi | Video 27.05.2023 | 11:30
Vezirköprü’de sağanak etkili oldu: İş yerlerini su bastı | Video 00:41
Vezirköprü'de sağanak etkili oldu: İş yerlerini su bastı | Video 27.05.2023 | 11:21
Önünü kesip araçtan indiler, eşi ve çocuğunun yanında tehdit ve küfürler yağdırdılar! | Video 01:56
Önünü kesip araçtan indiler, eşi ve çocuğunun yanında tehdit ve küfürler yağdırdılar! | Video 27.05.2023 | 10:10
İki bulut arasında oluşan hortum görenleri şaşırttı | Video 00:23
İki bulut arasında oluşan hortum görenleri şaşırttı | Video 27.05.2023 | 10:04
Kavgayı izlerken kazaya neden oldu, olay yerinden böyle kaçtı! | Video 01:02
Kavgayı izlerken kazaya neden oldu, olay yerinden böyle kaçtı! | Video 27.05.2023 | 09:34
Tramvay tırın dorsesine çarptı, panik anları kameraya yansıdı | Video 01:29
Tramvay tırın dorsesine çarptı, panik anları kameraya yansıdı | Video 26.05.2023 | 21:01
Adana’da silahlı kavga: Bir şahsın vurulma anı kameraya yansıdı | Video 01:02
Adana’da silahlı kavga: Bir şahsın vurulma anı kameraya yansıdı | Video 26.05.2023 | 18:04
Aksaray’da ölen hemşire soruşturmasında doktor ve hastane müdürü gözaltına alındı | Video 02:40
Aksaray’da ölen hemşire soruşturmasında doktor ve hastane müdürü gözaltına alındı | Video 26.05.2023 | 16:52
Kağıthane’de motosikletlilerin yol kavgasında ortalık birbirine girdi | Video 00:58
Kağıthane'de motosikletlilerin yol kavgasında ortalık birbirine girdi | Video 26.05.2023 | 16:31
Sarıkamış’ta boz ayı ile 3 yavrusu kameraya böyle yansıdı | Video 00:25
Sarıkamış’ta boz ayı ile 3 yavrusu kameraya böyle yansıdı | Video 26.05.2023 | 16:31
Annesine mesaj atan kişiyi vurdu! | Video 01:21
Annesine mesaj atan kişiyi vurdu! | Video 26.05.2023 | 15:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA