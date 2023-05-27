Off -road aracı takla attı! Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı | Video 27.05.2023 | 13:38 Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kavşakta otomobil ile çarpışan off-road takla attı. Şehrin göbeğinde meydana gelen kazayı gören vatandaşlar, araç içerisinde sıkışan yaralı için seferber oldu. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı sıkıştığı yerden kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 11.45 sıralarında Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde DSİ kavşağı olarak bilinen bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki off-road aracı ile H.K. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan off-road aracı takla attı. Ters dönen araç içerisinde sürücü sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için vatandaş ve ekipler seferber oldu. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı K.K. hastaneye kaldırıldı Yaşanan kaza sonrası şehrin önemli noktalarından biri olan kavşakta trafik durdu. Araçların çekilmesinin ardından polis ekipleri trafiği açarak araç geçişini tekrar sağladı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Meydana gelen kazayı anlatan Nejat Babacan isimli vatandaş, "Beyaz otomobile vurunca, cip savruldu. İki teker üzerine kalktı, yol kenarındaki kaldırıma vurunca ters döndü. Biz de hemen koştuk. 10-15 dakika kadar konuştuk. Ayaklarını oynatabiliyordu, konuşabiliyordu. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Ayak kısmının sıkıştığını söyledi o esnada bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü çıkardılar. Durumu iyi" dedi.