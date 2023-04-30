Off-road festivalinde araçlar parkura dayanamayınca devrildi | Video 30.04.2023 | 15:41 Düzce'de 29'uncusu gerçekleştirilen off-road festivalinde heyecanlı anlar yaşandı. İki farklı etaptan oluşan yarışlarda bazı araçlar devrildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Düzce Safari Off-Road Kulübü tarafından 29'uncusu gerçekleştirilen festivale katılım yoğun oldu. Onlarca yarışmacının katıldığı festival, iki farklı etaptan oluştu. Festivalde heyecan dolu anlar yaşanırken, bazı araçlar parkura dayanamayınca devrildi. Çamur ve su dolu alanlarda araçların hızlı geçişleri zaman zaman yürekleri ağza getirdi. Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, 10 yılda 29'uncu festivali yaptıklarını belirterek, "Çok güzel bir kalabalık var. Bu yıl 29'uncu off-road festivalini gerçekleştiriyoruz. İnsanlarımız yarışlara alıştılar Off-road'ı sevmeye başladılar. İki etaptan oluşan bir yarış yaptık. Birinci etapta büyük araçlar, ikinci etapta ise hız araçları yarıştı. Vatandaşlara seyir zevki yüksek bir yarış izletiyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" dedi.