Off-road yarışlarında yardımcı pilot, yanındaki pilotu aracından inerek sopayla kovaladı | Video
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde 7.'si düzenlenen off-road yarışlarında yardımcı pilot, aracı düzgün kullanmadığı gerekçesiyle pilotu sopayla kovaladı.
Yarışlara Zafer Şahin Yılmaz ve yardımcı pilotu Fahri Altun'un arasında geçen olay damga vurdu. Yardımcı pilot Fahri Altun, yarışı kaybetmelerinden sorumlu tuttuğu pilotu sopayla kovaladı. Aracı düzgün kullanamadığı, engele çapması, virajlara kontrolsüz girmesi nedeniyle elindeki sopayla aracından inerek pilotu kovalamaya başlayan Altun, seyircilerin önünde pilot Yılmaz'ı yakalayarak hırsını alamayıp çamura attı. Pilot da karşılık verince iki yarışçı çamur içinde kaldı. Seyircilerin alkışları eşliğinde Yılmaz ve Altun otomobillerine geri döndü.
O anlar ise izleyenler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.