Video Yaşam Off-Road yarışlarında yürekleri ağza getiren kaza | Video
Off-Road yarışlarında yürekleri ağza getiren kaza | Video

Off-Road yarışlarında yürekleri ağza getiren kaza | Video

17.08.2025 | 10:44

Artvin’de düzenlenen Off-Road yarışlarında Erzurum Macera Offroad takımının yaşadığı kaza yürekleri ağza getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Artvin Off-Road Kulübü'nün düzenlediği yarışlarda nefes kesen görüntüler yaşandı. Etkinliğe katılan Erzurum Macera Offroad Başkanı Lokman Toptaş ve kulüp üyesi Recep Tepe'nin içinde bulunduğu araç pistte ilerlerken bir anda devrildi. Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan Lokman Toptaş ve Recep Tepe kazadan yara almadan kurtuldu.

Bu yıl 8'ncisi düzenlenen Artvin offroad oyunlarına Erzurum Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü iki ayrı klasman da start aldı. S 1 klasmandaki araç başarılı bir şekilde parkuru tamamladı. S2 klasmanda yarışan araç teknik ariza nedeniyle takla attı. Gerekli güvenlik donanımlı araçta yarışan pilot Recep Tepe ve copilot Lokman Toptaş yara almadan araçtan çıkarıldı.

Takla atan araç parkuru bitiremezken Artvin Offroad Kulübü tarafından Recep Tepe'ye en çılgın pilot ödülü verildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Off-Road yarışlarında yürekleri ağza getiren kaza | Video 03:16
Off-Road yarışlarında yürekleri ağza getiren kaza | Video 17.08.2025 | 10:44
Madde aldığı öne sürülen şahıs görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi | Video 00:48
Madde aldığı öne sürülen şahıs görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi | Video 17.08.2025 | 10:44
Arnavutköy’de düğün çıkışı sopalı, tekmeli, yumruklu kavga kamerada | Video 01:33
Arnavutköy'de düğün çıkışı sopalı, tekmeli, yumruklu kavga kamerada | Video 17.08.2025 | 10:44
Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu | Video 00:20
Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu | Video 17.08.2025 | 09:24
AVM’de 5 farklı mağazadan kıyafet ve ayakkabı çalan kadın kamerada | Video 01:48
AVM’de 5 farklı mağazadan kıyafet ve ayakkabı çalan kadın kamerada | Video 17.08.2025 | 09:24
Gelibolu’da devam eden orman yangını böyle görüntülendi | Video 01:37
Gelibolu'da devam eden orman yangını böyle görüntülendi | Video 17.08.2025 | 09:24
Sosyal medya içeriği uğruna canını hiçe sayan motorcu yaptıklarıyla hayrete düşürdü | Video 00:52
Sosyal medya içeriği uğruna canını hiçe sayan motorcu yaptıklarıyla hayrete düşürdü | Video 17.08.2025 | 09:24
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar’da anıldı | Video 02:29
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı | Video 17.08.2025 | 08:36
Yalova’da Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldı | Video 04:43
Yalova'da Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı | Video 17.08.2025 | 08:36
Düğünden çıkıp hayatını kaybetti, cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti | Video 03:49
Düğünden çıkıp hayatını kaybetti, cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti | Video 17.08.2025 | 08:36
26 yıldır dinmeyen acı! Gölcük’te saat 03.02’de hayat durdu | Video 06:20
26 yıldır dinmeyen acı! Gölcük'te saat 03.02'de hayat durdu | Video 17.08.2025 | 08:36
Eyüpsultan’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti | Video 04:23
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti | Video 17.08.2025 | 08:36
Adana’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video 00:52
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video 16.08.2025 | 16:27
Şanlıurfa’da seyir halinde direksiyonu bırakıp arka koltuğa geçen ceza kesildi 01:09
Şanlıurfa'da seyir halinde direksiyonu bırakıp arka koltuğa geçen ceza kesildi 16.08.2025 | 15:13
Isparta’da yol kesip aileye ve polise saldıran şehir eşkıyaları kamerada 04:37
Isparta'da yol kesip aileye ve polise saldıran şehir eşkıyaları kamerada 16.08.2025 | 13:32
Tekirdağ’da devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada 00:43
Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada 16.08.2025 | 10:11
İstanbul’da 16 yaşındaki genç dehşet saçtı... Ensesine bıçak sapladı! 05:07
İstanbul'da 16 yaşındaki genç dehşet saçtı... Ensesine bıçak sapladı! 16.08.2025 | 10:07
Muğla’daki kadına şiddet dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı... 3 erkek öldüresiye dövdü! 02:31
Muğla'daki kadına şiddet dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı... 3 erkek öldüresiye dövdü! 16.08.2025 | 10:05
Hatay’da kavurucu sıcaktan bunalan inek soluğu denizde aldı 00:27
Hatay'da kavurucu sıcaktan bunalan inek soluğu denizde aldı 16.08.2025 | 09:44
Çanakkale’de gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı 01:59
Çanakkale'de gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı 16.08.2025 | 07:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY