Offroad aracının tekeri patladı, yine de parkuru bırakmadı | Video
İstanbul Çatalca’da düzenlenen offroad parkurunda unutulmaz anlar yaşandı. Lastiğin jantından çıkan araçlarına rağmen parkuru tamamlayan ekip, izleyenlerden tam not aldı. Araç traktör yardımıyla çekildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
Offroad aracının tekeri patladı, yine de parkuru bırakmadı | Video 19.11.2024 | 13:10
01:41
Paket paket satışa hazırlamış… Böyle yakaladılar 19.11.2024 | 11:59
01:48
Antalya'da tavandan eşinin yanında düşen adam kamerada! 19.11.2024 | 11:52
01:29
Sipariş teslim eden kurye, ayakkabıları böyle çaldı | Video 19.11.2024 | 11:27
11:26
04:49
Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu | Video 19.11.2024 | 10:20
02:16
00:50
Haraç alamadıkları iş yerini kalaşnikofla taradılar | Video 19.11.2024 | 10:18
05:05
03:12
Manzarayı seyrederken tarihi surlardan düşen genç ağır yaralandı | Video 19.11.2024 | 09:34
02:45
Kaporta dükkanında çıkan yangın büyük hasara neden oldu | Video 19.11.2024 | 09:34
00:39
00:43
01:26
Rize'de heyelan! 1 ölü, 3 yaralı | Video 19.11.2024 | 09:12
01:29
07:17
01:10
01:01
00:31