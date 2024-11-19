Video Yaşam Offroad aracının tekeri patladı, yine de parkuru bırakmadı | Video
Offroad aracının tekeri patladı, yine de parkuru bırakmadı | Video

Offroad aracının tekeri patladı, yine de parkuru bırakmadı | Video

19.11.2024 | 13:10

İstanbul Çatalca’da düzenlenen offroad parkurunda unutulmaz anlar yaşandı. Lastiğin jantından çıkan araçlarına rağmen parkuru tamamlayan ekip, izleyenlerden tam not aldı. Araç traktör yardımıyla çekildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kastamonu Offroad Kulübü, Çatalca'daki Alaiye Şehitlerini Anma etkinliği çerçevesinde düzenlenen offroad parkuruna katıldı. Etkinlik sırasında, lastiği jantından çıkan araçlarına rağmen parkuru tamamlayan ekip, izleyenlerden tam not aldı. Pilot Abdullah Parmaksızoğlu ve co-pilot Akın Şahin'den oluşan Kastamonu Offroad Kulübü ekibi, zorlu parkurda yaşanan aksaklıklara rağmen sergiledikleri azim ve beceriyle büyük beğeni topladı. Özellikle lastiğin jantından çıkmasına rağmen parkuru bitirmeyi başaran ekip, etkinliği izleyen offroad tutkunları ve seyirciler tarafından alkışlarla ödüllendirildi. Etkinlik, Alaiye şehitlerinin anısına düzenlenirken, offroad sporu tutkunları ve izleyiciler için unutulmaz anlar yaşandı. Kastamonu Offroad Kulübü'nün gösterdiği dayanıklılık ve başarı, etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri oldu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Offroad aracının tekeri patladı, yine de parkuru bırakmadı | Video 01:33
Offroad aracının tekeri patladı, yine de parkuru bırakmadı | Video 19.11.2024 | 13:10
Paket paket satışa hazırlamış… Böyle yakaladılar 01:41
Paket paket satışa hazırlamış… Böyle yakaladılar 19.11.2024 | 11:59
Antalya’da tavandan eşinin yanında düşen adam kamerada! 01:48
Antalya'da tavandan eşinin yanında düşen adam kamerada! 19.11.2024 | 11:52
Sipariş teslim eden kurye, ayakkabıları böyle çaldı | Video 01:29
Sipariş teslim eden kurye, ayakkabıları böyle çaldı | Video 19.11.2024 | 11:27
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire, Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi | Video 11:26
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire, Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi | Video 19.11.2024 | 10:21
Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu | Video 04:49
Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu | Video 19.11.2024 | 10:20
ATM’den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 02:16
ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 19.11.2024 | 10:18
Haraç alamadıkları iş yerini kalaşnikofla taradılar | Video 00:50
Haraç alamadıkları iş yerini kalaşnikofla taradılar | Video 19.11.2024 | 10:18
Sultangazi’de 17 yaşındaki gencin kafasına yumruk atarak ölümüne neden olan kick boksçu hakim karşısında | Video 05:05
Sultangazi'de 17 yaşındaki gencin kafasına yumruk atarak ölümüne neden olan kick boksçu hakim karşısında | Video 19.11.2024 | 09:34
Manzarayı seyrederken tarihi surlardan düşen genç ağır yaralandı | Video 03:12
Manzarayı seyrederken tarihi surlardan düşen genç ağır yaralandı | Video 19.11.2024 | 09:34
Kaporta dükkanında çıkan yangın büyük hasara neden oldu | Video 02:45
Kaporta dükkanında çıkan yangın büyük hasara neden oldu | Video 19.11.2024 | 09:34
Boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vuruldu: Panik anları kamerada | Video 00:39
Boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vuruldu: Panik anları kamerada | Video 19.11.2024 | 09:21
Bursa’da iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 3 yaşındaki bebek yaralandı | Video 00:43
Bursa'da iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 3 yaşındaki bebek yaralandı | Video 19.11.2024 | 09:21
Rize’de heyelan! 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:26
Rize'de heyelan! 1 ölü, 3 yaralı | Video 19.11.2024 | 09:12
Düğün arabasına para için atladı, damattan dayağı yedi! O anlar kamerada | Video 01:29
Düğün arabasına para için atladı, damattan dayağı yedi! O anlar kamerada | Video 19.11.2024 | 09:12
Esenyurt’ta iş yeri alev alev yandı, dumanlar tüm binayı sardı: 2 ağır yaralı | Video 07:17
Esenyurt’ta iş yeri alev alev yandı, dumanlar tüm binayı sardı: 2 ağır yaralı | Video 19.11.2024 | 09:12
5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba gözaltında: Dehşet anları kamerada | Video 01:10
5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba gözaltında: Dehşet anları kamerada | Video 19.11.2024 | 08:49
Küçükçekmece’de silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldü, 17 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 01:01
Küçükçekmece'de silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldü, 17 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 19.11.2024 | 08:48
Çanakkale’de 61 ayrı suçtan aranması bulunan sosyal medya dolandırıcısı tutuklandı | Video 00:31
Çanakkale’de 61 ayrı suçtan aranması bulunan sosyal medya dolandırıcısı tutuklandı | Video 19.11.2024 | 08:48
Malatya’da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında göçük! Kepçe operatörü enkaz altında kaldı | Video 00:39
Malatya'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında göçük! Kepçe operatörü enkaz altında kaldı | Video 18.11.2024 | 16:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA