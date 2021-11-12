Video Yaşam Ofiste deprem anı kamerada | Video
Ofiste deprem anı kamerada | Video

Ofiste deprem anı kamerada | Video

12.11.2021 | 15:14

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sırasında, kent merkezinde bulunan ofiste yaşanan panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte iş yerindeki 4 kişinin dışarı koştuğu anlar yer aldı.

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