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OTOMATİK OYNAT
04:34
Minibüsle ezip, tekmeleyerek eşini öldüren zanlı adliyede | Video 12.11.2021 | 15:44
03:19
Bahçelievler'de patlama! Saniyelerle kurtuluş kamerada | Video 12.11.2021 | 15:39
04:18
Flamingolar akın akın kışlık yuvalarına geliyor 12.11.2021 | 15:41
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Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altınla kaçan şüpheli yakalandı | Video 12.11.2021 | 15:39
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2,5 yaşındaki Müslüme’yi 200 kişilik ekip arıyor | Video 12.11.2021 | 15:15
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Bursa'da trafik kazası can pazarı: Çok sayıda yaralı var 12.11.2021 | 15:21
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Ofiste deprem anı kamerada | Video 12.11.2021 | 15:14
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Bursa'da servis aracı inşaat temeline uçtu: 1 yaralı 12.11.2021 | 14:56
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Görev başında kalp krizi geçirerek şehit olan er toprağa verildi 12.11.2021 | 14:40
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Ambulans ile hafriyat kamyonu çarpıştı | Video 12.11.2021 | 14:43
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Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in odası görüntülendi | Video 12.11.2021 | 14:28
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Düğün salonu hırsızı işyerinin kameralarına böyle yakalandı 12.11.2021 | 14:28
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E-5'te zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi | Video 12.11.2021 | 14:28
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İstanbul'da ekmeğe 'resmi' zam 12.11.2021 | 14:07
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Alanya’da Rus turist paraşütle çatıda asılı kaldı | Video 12.11.2021 | 13:58
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Yaşlı teyzeler, okuma azimleri ile gençlere taş çıkarıyor 12.11.2021 | 13:46
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sırasında, kent merkezinde bulunan ofiste yaşanan panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte iş yerindeki 4 kişinin dışarı koştuğu anlar yer aldı.