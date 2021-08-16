Video Yaşam Öfkeli damat kayınbiraderini böyle vurdu | Video

Öfkeli damat kayınbiraderini böyle vurdu | Video

Öfkeli damat kayınbiraderini böyle vurdu | Video
16.08.2021 | 15:20

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Aydın’ın Didim ilçesinde 42 yaşındaki A.A. kayınbiraderini çalıştığı iş yerine gelerek av tüfeğiyle vurdu. Olay anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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Olay, Yeni mahalle Şehit Rıdvan Çakır Caddesi'nde saat 12.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.A. (42) kayınbiraderi E.Ş. (47) arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra av tüfeği ile kayınbiraderinin dükkanına gelen A.A. silahını ateşleyerek E.Ş.'yi baldırından ve kalçasından av tüfeği ile vurarak yaraladı. Saçmaların isabet ettiği E.Ş. yere yığılırken, A.A. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olayın görüntüleri ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

TÜFEK İLE BİRLİKTE YAKALANDI
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şüpheli A.A. kısa sürede av tüfeği ile birlikte yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yaralı E.Ş.'nin ise bilincinin açık olduğu öğrenildi.

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