Video Yaşam Öfkeli damat, kayınpederinin evini kundakladı | Video

Öfkeli damat, kayınpederinin evini kundakladı | Video

Öfkeli damat, kayınpederinin evini kundakladı | Video
01.07.2021 | 10:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından etkilendi, o eseri kaleme aldı | Video 03:49
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından etkilendi, o eseri kaleme aldı | Video 01.07.2021 | 11:31
Kadın astsubaylar atları anne şefkati ile eğitiyor | Video 02:09
Kadın astsubaylar atları anne şefkati ile eğitiyor | Video 01.07.2021 | 11:31
Siverek’te yılanların dansı | Video 00:40
Siverek’te yılanların dansı | Video 01.07.2021 | 11:21
Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı | Video 00:51
Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı | Video 01.07.2021 | 11:12
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika tanık açıklaması! Osman Büyükşen olayında katil etrafındaki çember daralıyor 21:49
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika tanık açıklaması! Osman Büyükşen olayında katil etrafındaki çember daralıyor 01.07.2021 | 11:10
Çiğköfteci dükkanına sıçrayan bıçaklı kavga kamerada | Video 02:09
Çiğköfteci dükkanına sıçrayan bıçaklı kavga kamerada | Video 01.07.2021 | 10:50
Öfkeli damat, kayınpederinin evini kundakladı | Video 03:01
Öfkeli damat, kayınpederinin evini kundakladı | Video 01.07.2021 | 10:50
Müge Anlı canlı yayın izle: 1 Temmuz 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da Osman Büyükşen olayında son dakika 21:49
Müge Anlı canlı yayın izle: 1 Temmuz 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da Osman Büyükşen olayında son dakika 01.07.2021 | 10:34
E-5'te sürücüler tekme tokat birbirine girdi | Video 02:12
E-5'te sürücüler tekme tokat birbirine girdi | Video 01.07.2021 | 10:20
Araçla seyir halindeyken boynuna tasma taktığı köpeği peşinden koşturdu | Video 00:14
Araçla seyir halindeyken boynuna tasma taktığı köpeği peşinden koşturdu | Video 01.07.2021 | 10:20
Gaziosmanpaşa’da genç kadına kapkaç şoku kamerada | Video 01:51
Gaziosmanpaşa’da genç kadına kapkaç şoku kamerada | Video 01.07.2021 | 10:20
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün skandal görüntülerine sosyal medyada tepki yağıyor! 00:21
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün skandal görüntülerine sosyal medyada tepki yağıyor! 01.07.2021 | 10:15
Kaybolan köpeğini bulana altın verecek | Video 04:27
Kaybolan köpeğini bulana altın verecek | Video 01.07.2021 | 10:03
Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu | Video 03:22
Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu | Video 01.07.2021 | 10:03
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 02:17
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 01.07.2021 | 10:06
Poşet içindeki düzenekle kadınların özel görüntülerini çekiyordu, yakalandı | Video 00:33
Poşet içindeki düzenekle kadınların özel görüntülerini çekiyordu, yakalandı | Video 01.07.2021 | 10:05
Kamyonetin kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video 00:58
Kamyonetin kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video 01.07.2021 | 10:03
Çaldığı cüzdanı bakın nereye sakladı! İstanbul Havalimanı'nda hırsızlar, anında yakalandı | Video 02:18
Çaldığı cüzdanı bakın nereye sakladı! İstanbul Havalimanı'nda hırsızlar, anında yakalandı | Video 01.07.2021 | 09:53
ATV CANLI YAYIN İzle: Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Perşembe canlı yayın HD izle! 21:49
ATV CANLI YAYIN İzle: Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Perşembe canlı yayın HD izle! 01.07.2021 | 09:38
Sıcaktan bunalanlar soluğu orada alıyor. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen | Video 02:23
Sıcaktan bunalanlar soluğu orada alıyor. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen | Video 01.07.2021 | 09:43

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre öfkeli damat tartıştığı kayınpederinin evini kundaklama girişiminde bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Dallıca Mahallesi Eğrek Mevkiindeki bir sitede saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.'nin evinin balkonundan alevlerin yükseldiğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Tarafların gün içerisinde tartışma yaşadıkları, olayı kayınpederinin evine gelerek aile ile tartışan damat M.Ç.'nin gerçekleştirdiği iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA