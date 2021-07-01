Öfkeli damat, kayınpederinin evini kundakladı | Video
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre öfkeli damat tartıştığı kayınpederinin evini kundaklama girişiminde bulundu.
Olay, Dallıca Mahallesi Eğrek Mevkiindeki bir sitede saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.'nin evinin balkonundan alevlerin yükseldiğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Tarafların gün içerisinde tartışma yaşadıkları, olayı kayınpederinin evine gelerek aile ile tartışan damat M.Ç.'nin gerçekleştirdiği iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.