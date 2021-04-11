Video Yaşam Öfkeli genç, Rus kadının lüks aracını hurdaya çevirip cep telefonuyla da kaydetti | Video

Öfkeli genç, Rus kadının lüks aracını hurdaya çevirip cep telefonuyla da kaydetti | Video

Öfkeli genç, Rus kadının lüks aracını hurdaya çevirip cep telefonuyla da kaydetti | Video
11.04.2021 | 16:47

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Antalya’da babasıyla tartıştığı ileri sürülen genç adam, sinirini babasının arkadaşı yerleşik Rus kadına ait 350 bin lira değerindeki lüks otomobil ve servis aracından çıkardı, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Öfkeli gencin sopa ve tekmelerle aracı hurda hale getirişi güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şahıstan şikayetçi olduğunu belirten kadın, “İki aracım da pert olmuş durumda Neden bu kadar sinirlendi anlamadım ama normal insan bunu yapamaz” dedi.

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Olay, dün ayrı saatlerde Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde meydana geldi. 10 yıldır Antalya'da yaşayan yerleşik Rus Tamara Y. (32),komşularından oturduğu sitenin otoparkındaki otomobiline bir kişinin zarar verdiğini duydu. Otoparka inen Tamara Y., otomobilinin cam, far, aynalarının kırık olduğunu ve bir çok bölgesinde de göçükler olduğunu gördü. Neye uğradığını şaşıran kadın, otoparkın güvenlik kameralarını izleyip aracına zarar veren kişinin arkadaşının oğlu K. C. A. (24) olduğunu görünce ikinci bir şok yaşadı. Aynı gün içerisinde Muratpaşa Güzelbağ mahallesindeki kendi şirketine ait bir servis aracın da aynı şekilde zarar gördüğünü öğrenen Tamara Y., polisi arayarak şikayetçi oldu.

ARACI HURDAYA DÖNDÜRÜP CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI
Gencin otomobile sopa ve tekmeyle zarar vermesi ise otoparkın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sopayla otomobilin camlarını indiren gencin ardından tekmelerle zarar vermeye devam etmesi ve hurdaya dönen aracın son halini cep telefonuyla çektiği yer aldı.

"NORMAL BİR İNSAN YAPAMAZ BUNU"
İki araçta da ciddi zarar oluştuğunu belirten Tamara Y., "Neden bu kadar sinirlendi anlamadım ama normal insan bunu yapamaz. Şirketin bir aracını, bir de şahsi aracım vardı. Bu 350 bin liraydı, diğeri 200 bin civarında. İkisi de pert olmuş durumda. Kendi de telefona çekmiş. " dedi.

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