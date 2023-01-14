Video Yaşam Öfkeli grubun taksi sürücüsünü darp ettikleri anlar kamerada | Video
Öfkeli grubun taksi sürücüsünü darp ettikleri anlar kamerada | Video

Öfkeli grubun taksi sürücüsünü darp ettikleri anlar kamerada | Video

14.01.2023 | 11:08

Beyoğlu Kabataş’ta akşam saatlerinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir grup ellerindeki sopalarla taksiciye saldırdı. Öfkelenen grup üyelerinin taksi sürücüsüne saldırdığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Beyoğlu Kabataş'ta dün akşam saatlerinde iddiaya göre yol verme nedeniyle trafikteki sürücüler arasında tartışma yaşandı. Sürücüler arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari araç içerisinde bulunan kişiler tartıştıkları taksi sürücüsünün önünü keserek durdurmak istedi. Öfkeli grup üyeleri daha sonra ellerindeki sopalarla taksi sürücüsünü darp ederek taksiye zarar verdi. Grup üyeleri bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Trafikte yaşanan tartışma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde araçtan inen şahısların taksi sürücüsünü darp ettiği ve ellerindeki sopalar ile taksiye zarar verdikleri görülüyor.

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