Öfkeli grubun taksi sürücüsünü darp ettikleri anlar kamerada | Video
Beyoğlu Kabataş’ta akşam saatlerinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir grup ellerindeki sopalarla taksiciye saldırdı. Öfkelenen grup üyelerinin taksi sürücüsüne saldırdığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Trafikte yaşanan tartışma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde araçtan inen şahısların taksi sürücüsünü darp ettiği ve ellerindeki sopalar ile taksiye zarar verdikleri görülüyor.
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