Video Yaşam Öfkeli kadın parkta yakaladığı adamı herkesin içinde defalarca böyle tokatladı | Video
Öfkeli kadın parkta yakaladığı adamı herkesin içinde defalarca böyle tokatladı | Video

Öfkeli kadın parkta yakaladığı adamı herkesin içinde defalarca böyle tokatladı | Video

27.09.2022 | 10:50

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Denizli'de parktaki kalabalığa aldırış etmeden bankta oturan adamı tokatlayan kadın amatör kamera tarafından görüntülendi. Alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen olayda kimsenin müdahale etmemesi ise şaşırttı.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kentin işlek parkında parasını almadığı erkekle karşı karşıya gelen kadın, sinirlerine hakim olamadı. Bankta oturan adamın karşısına geçerek tartışmaya başlayan kadın, sinir krizi geçirerek oturan adamı tokatlamaya başladı. Hırsını alamayıp çıkardığı ayakkabıyla adama vurmaya devam eden kadın, 'paramı ver' deyip adamın yüzüne tükürdü. Diğer bankta oturan vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi o anları izlemekle yetindi. Vatandaşlar tarafından sonradan durdurulan kadın, güçlükle sakinleştirildi. Ardından adam ve kadın bölgeden uzaklaştı.

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