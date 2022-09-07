Video Yaşam Öfkeli kadın tartıştığı adama sopayla vurdu, kendisini engellemeye çalışan adama ise tokat attı | Video
Öfkeli kadın tartıştığı adama sopayla vurdu, kendisini engellemeye çalışan adama ise tokat attı | Video

Öfkeli kadın tartıştığı adama sopayla vurdu, kendisini engellemeye çalışan adama ise tokat attı | Video

07.09.2022 | 11:38

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Kayseri'de bir kadının eline aldığı sopa ile bir erkeğin kafasına vurduğu, kendisini engellemeye çalışan adama da tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kadın, yaşanan tartışmanın ardından sinir krizine girdi. Bu sırada kendisinden kaçarak bir dükkana sığınan adamın çıktığını gören kadın, koşarak yakaladığı şahsın kafasına sopayla vurdu. Neye uğradığını şaşıran adam koşarak uzaklaşırken, siniri geçmeyen kadın, kendisini engelleyen bir adama da bağırarak tokat attı. O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin sakinleştirmekte zorluk çektiği kadın, daha sonra yürüyerek uzaklaştı.

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