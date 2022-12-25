Video Yaşam Öfkeli kadın telefonda tartıştığı adamın minibüsünü kaldırım taşlarıyla parçaladı | Video
Öfkeli kadın telefonda tartıştığı adamın minibüsünü kaldırım taşlarıyla parçaladı | Video

Öfkeli kadın telefonda tartıştığı adamın minibüsünü kaldırım taşlarıyla parçaladı | Video

25.12.2022 | 12:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta baltalı damat dehşeti | Video 05:47
Esenyurt'ta baltalı damat dehşeti | Video 25.12.2022 | 12:45
Öfkeli kadın telefonda tartıştığı adamın minibüsünü kaldırım taşlarıyla parçaladı | Video 04:58
Öfkeli kadın telefonda tartıştığı adamın minibüsünü kaldırım taşlarıyla parçaladı | Video 25.12.2022 | 12:28
Kağıthane’de silahlı silahlı kavga: Yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 04:07
Kağıthane’de silahlı silahlı kavga: Yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 25.12.2022 | 12:28
Gençlerin yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 00:48
Gençlerin yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 25.12.2022 | 12:28
100 bin TL’lik hırsızlığın şüphelisi yakalandı | Video 00:41
100 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisi yakalandı | Video 25.12.2022 | 12:31
Taksi şoförü Yakın mesafeye gitmem deyince çıldırdı, aracın camlarını paramparça etti | Video 02:36
Taksi şoförü "Yakın mesafeye gitmem" deyince çıldırdı, aracın camlarını paramparça etti | Video 25.12.2022 | 10:13
Bulgar turistlerin cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:21
Bulgar turistlerin cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 25.12.2022 | 08:43
Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarptı! Feci kaza kamerada | Video 02:26
Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarptı! Feci kaza kamerada | Video 25.12.2022 | 08:43
Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü | Video 01:39
Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü | Video 25.12.2022 | 08:44
Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı | Video 01:55
Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı | Video 25.12.2022 | 09:13
Malatya’da kuyumcular çarşısında hırsızlık girişimi kamerada | Video 01:54
Malatya’da kuyumcular çarşısında hırsızlık girişimi kamerada | Video 25.12.2022 | 08:44
Karaman’da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:30
Karaman’da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 25.12.2022 | 08:44
Gece yarısı korku dolu anlar! Tartıştığı arkadaşının evine kurşun yağdırdı | Video 01:17
Gece yarısı korku dolu anlar! Tartıştığı arkadaşının evine kurşun yağdırdı | Video 25.12.2022 | 08:44
Bağdat Caddesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan otomobil kamerada | Video 04:12
Bağdat Caddesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan otomobil kamerada | Video 25.12.2022 | 08:45
Saman balyaları alev alev yandı | Video 00:51
Saman balyaları alev alev yandı | Video 24.12.2022 | 20:05
Mudurnu’da aç kalan kurtlar köylere inmeye başladı | Video 01:10
Mudurnu'da aç kalan kurtlar köylere inmeye başladı | Video 24.12.2022 | 19:57
Konya’da feci olay! Cinnet getiren baba 2 kızını öldürdü | Video 01:13
Konya’da feci olay! Cinnet getiren baba 2 kızını öldürdü | Video 24.12.2022 | 15:51
Esenyurt’ta şok ev operasyonu! Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza | Video 01:43
Esenyurt'ta "şok ev" operasyonu! Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza | Video 24.12.2022 | 14:24
Böyle takip edip silahla gasp ettiler! 3 şahıstan 2’si yakalandı | Video 00:41
Böyle takip edip silahla gasp ettiler! 3 şahıstan 2’si yakalandı | Video 24.12.2022 | 13:53
Önce sarmaş dolaş yürüdüler sonra bıçak ve silahla kavga ettiler! Dehşet anları saniye saniye kamerada | Video 01:12
Önce sarmaş dolaş yürüdüler sonra bıçak ve silahla kavga ettiler! Dehşet anları saniye saniye kamerada | Video 24.12.2022 | 12:55

Antalya'nın Serik ilçesinde iddiaya göre narenciye işiyle uğraşan kadın çavuş, işini elinden alan kişi tarafından telefonla tehdit edilince, park halindeki aracı bulup taş yağmuruna tuttu. Yerden söktüğü kaldırım taşlarıyla minibüsü hurdaya çeviren kadın ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Serik ilçesinde iddiaya göre narenciye çavuşluğu yapan bir kadın, daha önceden sıkıntı yaşadığı meslektaşının telefonda tehdit etmesi sonucu çılgına döndü. Ş. R. E., telefonu kapattıktan sonra ilçede arabasıyla köşe bucak aradığı M. V.'ye ait minibüsü park halinde görünce sinir krizi geçirdi ve aracı taşlayıp, camlarını kırdı. Öfkeli kadını sakinleştirmek için olay yerine gelen kardeşi ve arkadaşları narenciye çavuşunu, durdurmaya çalışsa da başaramadı. Kadın yine de öfkesini alamayarak bu sefer kaldırım taşlarının sökerek aracı taşlamaya devam etti. Tuğlaları minibüsün camına saplanmış halde görülür gözlerine inanamadı. Olay sonrası ihbar üzerine polis ekipleri gelerek, öfkeli kadını sakinleştirerek ifadesini almak için emniyete götürdü. Ekipler, Ş. R. E'yi, daha önceden şikayetçi olmak için karakola gelen M. V. ile bir araya geldi. Taraflar ifadesi alındıktan sonra birbirinden şikayetçi oldu.

"EVDEN NASIL ÇIKTIĞIMI BİLMİYORUM, BENİ TUTAMADILAR"
Narenciye işiyle geçimini sağlayan Ş, R. E., "Bu olay o gün gelişen bir olay değildi, öncesi de vardı. Bizim çavuşlar arasında bu işin yazılı olmayan kanunlar, kurallar var. Herkes her çavuş belirli bir patronla anlaşma yapar, kimse kimsenin patronunu ya da işçisini almaz. Olay günü, bir çavuş, daha öncesinde, Serik'te Ş. çavuşu bitireceğim, yok edeceğim. Onun işlerini ve işçilerini alacağım diye bir sürü tahrik edici sözler söylüyordu. Kardeşimle ilgili tehditlerde bulunuyordu. Olay günü ben işçilerimin kaldığı evde oturuyordum. Yemek yapmışlardı yemek yiyecektik. Telefon geldi, numarası kayıtlı değildi. Açtım, baktım bana söylediği kelimeler, sıkıntı istiyorsan sıkını da veririm diye. Çünkü arkadaşlarım onu uyarmıştı. Seni yok etmediysem, tam yok ederim gibi tehditkar kelimeler kullandı. Ben de sinirlendim, öfkeyle neredesin geliyorum dedim. Ne olacaksa olsun, ne yapacaksan yap dedim. Erkeksin gel erkekliğini bana göster dedim. Öfkeyle çıktım, arkadaşlarım arkamdan geldi. Onları atlattım. Israrla bu kişiyi aradım. Çünkü bıçak kemiğe dayandı, ne olacaksa olsun dedim. Sonuçta bu iş benim ekmeğim. Bu işi yaparak ailemin geçimini sağlıyorum. Telefonla aradım bu sefer bende bu kişiyi, cevap vermedi ama ben sürekli onu aradım. En son cevap verdi, karakoldayım dedi. Ben de karakola gittim arabamı park ettim. Baktım onun aracı, görünce kendimden geçtim. Resmen sinir krizi geçirdim. Elime bulduğum taşı ne varsa arabaya attım. Sonra kardeşim ve arkadaşlarım geldi. Beni zorla tutmaya çalıştılar, aynı zamanda kronik rahatsızlıklarım var o anda nefesim kesidi. Bıraktılar sonra tekrar ne bulduysam attım araca. Sonra polis arkadaşlar geldi ve birlikte karakola gittik. O şahıs da vardı, polisler uzlaşmamızı istedi fakat ben kabul etmedim. Çünkü bana haksızlık yapılmış, benim işim elimden alınmış. İşçim evde oturuyor, kendim evde oturuyorum. Bütün araçlarımın her şeyi tamam ve o kadar masraf etmişim ve o kişi gelip ben evde oturacağım o çalışacak ben kabul edemem" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA