Video Yaşam Öfkeli koca binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü | Video

Öfkeli koca binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü | Video

Öfkeli koca binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü | Video
26.09.2021 | 08:52

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Aydın Efeler ilçesinde gece yarısı bir şahıs ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. Kısa sürede tüm binayı saran alevlere uykuda yakalanan ev bina sakinleri itfaiyenin yardımları ile canlarını kurtarırken, öfkeli baba polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay gece yarısı Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 2387 sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı bir olaya kızan 45 yaşındaki A.A. isimli şahıs, eşi ve çocukları ile birlikte 5 kişinin yaşadığı eve ateşe verdi. Kısa sürede alevlerin tüm evi sardığı evde uyumakta olan aile fertleri canlarını zor kurtardı. Bu arda sokak üzerindeki Aydemir Apartmanı'nın en üst katındaki dubleks daireden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da gece yarısı uykuda olan binadaki diğer evlerde oturan vatandaşları uyandırıp apartmanı tahliye etti.

Tüm mahallenin sokağa döküldüğü yangında polis acil sağlık ekipleri tedbir alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak çevredeki evlere sıçramadan söndürmeyi başardı.

Korku dolu anların yaşandığı olayda, evi ateşe veren A.A. isimli babadan komşuları ve yangından mağdur olan yakınları şikayetçi oldu. Gözaltına alınan öfkeli şahısın olaydan önce uyuşturucu madde alıp almadığını belirlenmesi için hastaneye götürülerek kan değerlerinin kontrol edileceği öğrenildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE BİRBİRLERİNE SARILARAK YANAN EVLERİNİ İZLEDİLER
Herkesi şaşkına çeviren olayda, babaları tarafından ateşe verilen evden canlarını zor kurtaran evin hanımı ile oğlu evlerinin yanışını gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak izlediler. Tamamen tahliye edilen binanın sakinleri olaydan sonra karakola giderek evi yakan şahıstan şikayetçi oldular.

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