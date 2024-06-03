Video Yaşam Öfkeli koca evi bastı: Karısının yanında yakaladığı adam balkondan atladı | Video
Öfkeli koca evi bastı: Karısının yanında yakaladığı adam balkondan atladı | Video

Öfkeli koca evi bastı: Karısının yanında yakaladığı adam balkondan atladı | Video

03.06.2024 | 12:38

Bolu'da yabancı uyruklu H.M., karısının kendisini aldattığını düşünerek evi bastı. Eve girdiğinde karısının yanında başka bir adam gören H.M. çılgına döndü, evde bulunan şahıs ise panikle 3. kattan atladı. 1. kattaki dairenin balkonuna düşen adam yaralandı.

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Olay, Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu H.M. (27), dini nikahlı eşi İ.H'nin (33) kendisini başka bir yabancı uyruklu şahısla aldattığını öğrenerek eve gitti. Eve kadının kardeşiyle giden H.M., karısının yanında başka bir adam olduğunu gördü. Kadının kocasından kaçmaya çalışan A.M. ise 3'üncü kattan aşağı atlayarak, 1. kattaki dairenin balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, bulunduğu yerden alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Öfkeli koca polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. A.H., I.H. ile kardeşi gözaltına alındı. Durumu öğrenen A.M'nin babası ise olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri babayı da gözaltına aldı.
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