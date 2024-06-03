Öfkeli koca evi bastı: Karısının yanında yakaladığı adam balkondan atladı | Video
Bolu'da yabancı uyruklu H.M., karısının kendisini aldattığını düşünerek evi bastı. Eve girdiğinde karısının yanında başka bir adam gören H.M. çılgına döndü, evde bulunan şahıs ise panikle 3. kattan atladı. 1. kattaki dairenin balkonuna düşen adam yaralandı.
Öfkeli koca polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. A.H., I.H. ile kardeşi gözaltına alındı. Durumu öğrenen A.M'nin babası ise olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri babayı da gözaltına aldı.
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