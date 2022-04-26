Video Yaşam Öfkeli yolcu, hıncını tramvaydan çıkarmaya çalıştı! | Video
Öfkeli yolcu, hıncını tramvaydan çıkarmaya çalıştı! | Video

Öfkeli yolcu, hıncını tramvaydan çıkarmaya çalıştı! | Video

26.04.2022 | 15:36

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Kocaeli İzmit İlçesinde bulunan tramvay durağında oldukça gergin dakikalar yaşandı. İddialara göre bindiği tramvayda yolculardan biri ile tartışan ve durakta inerek tartıştığı kişi ile tartışıp aşağı inmesini isteyen kişi, yolcu inmeyip tramvay hareket edince tramvaya saldırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmit İlçesi Yahyakaptan Tramvay durağında öğle saatlerinde yaşanan gergin dakikalar, bir vatandaş tarafından an be an cep telefonu ile kayıt altına alındı. İddialara göre bindiği tramvayda bir yolcu ile tartışan ve durakta inerek, tartıştığı yolcuyu aşağı indirmeye çalışan kişiye, güvenlik müdahale etti.

Bu esnada tramvay kapıları kapanıp hareket etmeye başlayınca, öfkeli yolcu tamvaya yumruk ve tekme atmaya başladı. Araya giren güvenlik görevlisi şahsı engelleyerek duraktan uzaklaştırdı.

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