Video Yaşam Oğlu tarafından öldürülen kadın, 10 yıl önce yangında bebeğini kaybetmiş | Video
Oğlu tarafından öldürülen kadın, 10 yıl önce yangında bebeğini kaybetmiş | Video

Oğlu tarafından öldürülen kadın, 10 yıl önce yangında bebeğini kaybetmiş | Video

11.12.2023 | 12:33

İzmir'in Bornova ilçesinde öz oğlu tarafından kafasına sert cisimle vurularak öldürülen 43 yaşındaki kadının, bundan 10 sene önce yangında küçük bebeğini kaybettiği ve uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Öte yandan annesini öldüren cinayet zanlısının uzun süredir uyuşturucu kullandığı ve en son 6 ay önce yaşadıkları evi ateşe vermeye kalkıştığı öne sürüldü.

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Olay dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 7033 sokaktaki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen B.Ç.(20), evinin yakınlarında bulunan bir iş yerinde bekçilik yapan babası H.Ç.'ye annesi Fazile Çavdar'ı(43) öldürdüğünü söyledi. H.Ç.'nin eve gittiğinde eşi Fazile Çavdar'ı kanlar içerisinde ve hareketsiz şekilde yattığını görmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede başına sert cisimle defalarca vurulduğu tespit edilen talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şüphelisi oğul B.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken Fazile Çavdar'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

10 YIL ÖNCE EVLAT ACISI YAŞAMIŞ
Oğlu tarafından vahşice öldürülen anne Fazile Çavdar'ın, bundan 10 sene önce Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde yaşadıkları evde çıkan yangında küçük bebeğini kaybettiği öğrenildi. Evlat acısı yaşayan Çavdar'ın o günden beri psikolojik sorunlar yaşadığı aktarıldı.

UYUŞTURUCU ETKİSİYLE CİNAYETİ İŞLEMİŞ
Gözaltına alınan cinayet şüphelisi B.Ç.'nin, uzun süredir uyuşturucu madde kullandığı, cinayeti de uyuşturucu etkisindeyken işlediği ileri sürüldü. Öte yandan B.Ç.'nin bir çok suçtan kaydının da olduğu ortaya çıktı. B.Ç.'nin bundan 6 ay önce de yaşadıkları evi ateşe vermeye kalkıştığı, polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Cinayet zanlısı oğul B.Ç.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken, Fazile Çavdar'ın ise otopsi işlemlerinin ardından bugün toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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