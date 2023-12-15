‘Oğlum kenardan git’ dedi, 5 yerinden böyle bıçaklandı | Video
Adana’da motosikletiyle giderken önüne atlayan gence ‘Oğlum kenardan git’ diyen adam bıçaklandı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken 5 yerinden bıçaklanan adamın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
YOLA ATLAYAN GENÇ BIÇAKLADI
Bu sırada kavga eden gençlerden birisi yola atlayınca Tanrıkulu'da iddiaya göre, 'Oğlum kenardan git' uyarısında bulundu. Ardından sinirlenen genç ise Arif Tanrıkulu'na önce yumrukla ardından da bıçakla saldırarak 5 yerinden bıçakladı. Saldırgan ve arkadaşları daha sonra çevreden koşarak uzaklaştı.
HASTANEYE KALDIRILDI, TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Arif Tanrıkulu'nu özel bir hastaneye kaldırdı. İç kanama geçiren Tanrıkulu, yoğun bakımda tedaviye alınırken polis ekipleri de saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
AİLESİ PERİŞAN OLDU
3 çocuk 4 torun sahibi Arif Tanrıkulu'nun ailesi ise hastane bahçesinde gelecek güzel haberi bekliyor.
"SALDIRGANLAR YAKALANSIN"
Arif Tanrıkulu'nun boşandığı eşi Ayşe Katırcı, "Suçluların halen yakalanmadığını öğrendim. Biz burada perişan olduk. Onların da biran önce yakalanmasını istiyoruz. Hayati tehlikesi devam ediyor. 5 bıçak darbesi almış eski eşim. Savunmasız bir halde eski eşime çok kötü saldırıyorlar. Sonuna kadar bu olayın arkasındayım. Boyacıydı bu adam, zaten zor şartlarda yaşıyordu şimdi daha da kötü oldu. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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