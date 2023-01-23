Oğluna misafirliğe gelen yaşlı kadın 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetti | Video
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 gün önce misafirliğe gittiği oğlunun 11'inci katındaki evinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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