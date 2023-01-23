Video Yaşam Oğluna misafirliğe gelen yaşlı kadın 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetti | Video
Oğluna misafirliğe gelen yaşlı kadın 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetti | Video

Oğluna misafirliğe gelen yaşlı kadın 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetti | Video

23.01.2023 | 15:42

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 gün önce misafirliğe gittiği oğlunun 11'inci katındaki evinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seçkin sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir binada meydana gelen olayda Arife O.; (69) 2 gün önce misafirliğe geldiği öğrenilen oğlunun evinin penceresinden düştü. 11'inci kattan beton zemine çakılan kadını gören komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Arife O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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