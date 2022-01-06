Oğlunu alev topuna dönen evde sandı, karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu | Video

Antalya'da bir apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Oğlunun ve eşinin alev topuna dönen evde olduğunu zannederek fenalık geçiren anne, çocuğunu karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu. Yangında dumandan etkilenen bir kadın ise hastaneye kaldırıldı.