Oğlunu alev topuna dönen evde sandı, karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu | Video
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Antalya'da bir apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Oğlunun ve eşinin alev topuna dönen evde olduğunu zannederek fenalık geçiren anne, çocuğunu karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu. Yangında dumandan etkilenen bir kadın ise hastaneye kaldırıldı.