Oğlunu kurtarmak isteyen anne yaralandı | Video
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçakla intihara teşebbüs eden oğlunu kurtarmak isteyen anne de oğluyla beraber yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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