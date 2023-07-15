Video Yaşam Oğlunu kurtarmak isteyen anne yaralandı | Video
Oğlunu kurtarmak isteyen anne yaralandı | Video

Oğlunu kurtarmak isteyen anne yaralandı | Video

15.07.2023 | 09:43

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçakla intihara teşebbüs eden oğlunu kurtarmak isteyen anne de oğluyla beraber yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Büyükyayla Sokak üzerinde meydana gelen olayda bunalıma girdiği iddia edilen T.B., elindeki bıçak ile intihara kalkıştı. Kendine zarar veren ve kolunu kesen oğlunu gören anne anne S.B. de bıçağı almak istedi. Bu sırada çıkan kargaşada anne S.B. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.B. ve anne S.B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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