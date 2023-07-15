Oğlunu kurtarmak isteyen anne yaralandı | Video 15.07.2023 | 09:43 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçakla intihara teşebbüs eden oğlunu kurtarmak isteyen anne de oğluyla beraber yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Büyükyayla Sokak üzerinde meydana gelen olayda bunalıma girdiği iddia edilen T.B., elindeki bıçak ile intihara kalkıştı. Kendine zarar veren ve kolunu kesen oğlunu gören anne anne S.B. de bıçağı almak istedi. Bu sırada çıkan kargaşada anne S.B. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.B. ve anne S.B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.