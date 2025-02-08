Video Yaşam Oğlunun kavgada darbedildiğini öğrenen baba silahla ateş açtı! Gözaltına alındı | Video
Oğlunun kavgada darbedildiğini öğrenen baba silahla ateş açtı! Gözaltına alındı | Video

Oğlunun kavgada darbedildiğini öğrenen baba silahla ateş açtı! Gözaltına alındı | Video

08.02.2025 | 11:10

Kağıthane'de çıkan kavgada oğlunun darbedildiğini öğrenen Serkan Y. (47), sokak ortasındaki kavgaya silahla ateş açtı. Yaralananın olmadığı olay kameraya yansırken, polis ateş açan şüpheliyi gözaltına aldı.

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Olay, 1 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serkan Y.'nin oğlu sokakta tartıştığı bir kişiyi darbetti. Durumu öğrenen darbedilenin babası da, Serkan Y.'nin oğlunu darbetmeye başladı. Oğlunun darbedildiğini duyan Serkan Y. silahını alarak sokağa geldi. Buradan tek el ateş açan Serkan Y. ardından kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, silah sesini duyan taraflar dağıldı. Kavga ve ateş açma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SERBEST KALDI

ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, Serkan Y.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Serkan Y.'ye emniyette ifadesinin alınması sonrasında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Serkan Y. savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

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